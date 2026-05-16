Minion Verden bravuuri "etsi se kuolain tuolta kauempaa" onnistui tänään seiskan arvoisesti

Intermediaire A-tasolla kilpailtu Pohjola Grand Tour alkoi Kangasalla Anna Kärkkäisen ja ratsuponi Minion Verden (F.S. Mr Right - Florencio) voitolla. Ratsukko keräsi viiden osanottajan luokassa tuomaristolta prosentit 66,306.Kärkkäinen kertoi, että poni oli yllättäen melko jännittynyt. Se johtui todennäköisesti kisaolosuhteista. Vaikka olosuhteet muuten hyvät olivatkin, verryttely tapahtui maneesista, josta tultiin yksi kerrallaan ulos radalle. Se sai Minion Verden varuilleen näin kauden alussa. ”Alun raviohjelmassa oli paljon jännitystä, mutta olen nyt päättänyt, että ilman korvahuppua pärjätään ja opetellaan tämä kausi”, Kärkkäinen summasi.Ponin bravuuri eteen-alas venytys ei sekään onnistunut kuin seiskan arvoisesti. Seiska ei ole huono numero kouluradalla. Mutta. "Se liike on Onni-ponilla normaalisti niin hyvä, että se voi saada siitä vaikka ysiä", Kärkkäinen muistuttaa.Miten ratsastat tuon liikkeen?"Hyvä kysymys! En ole miettinyt sitä sanallisesti", hän totesi ensin, mutta lähti sitten analysoimaan prosessia: "Olen aina kaikille hevosilleni opettanut jo nuoresta lähtien eteen-alas -venytyksen, koska se rentouttaa niin hyvin selkää. Joten liike on sinänsä hyvin tuttu. Mutta miten sen teen? Kyse on kehonkieliasiasta, kun hevonen ja ratsastaja tuntevat toisensa niin hyvin. Istun perusistunnassa, pidän jalan kiinni, siirrän ihan aavistuksen kättä eteenpäin, avaan nyrkin ja päästän ohjaa sitä mukaa kun hevonen haluaa säilyttää tuntuman. Tuntuma ponilla on siis aivan höyhenenkevyt. Periaatteessa pyydän etsimään sen tuntuman sieltä kauempaa. se venyttää kaulaa eteen ja alas niin pitkälle kuin ylettyy ja kunnes suljen nyrkin."Kärkkäinen ei ole miettinyt mihin Pohjola-osakilpailuihin mahdollisesti osallistuu."Inter A:ta pitäisi tämä kausi mennä."Grand prix saa hänet naurahtamaan."Ei mietitä vielä sitä. Se tulee jos on tullakseen. Ei pidä unohtaa, että enhän mä itsekään ole elämässäni vielä koskaan yhden yhtä grand prix'tä ratsastanut!"Osakilpailussa toiseksi sijoittui Porvoosta kotoisin oleva Inka Heikura ratsulla Breakdancer, joka on vasta noussut tälle tasolle. Ratsukko teki luokassa tuloksen 65,135 %. Tulokset täällä.Monen lajin taitaja Anna Kärkkäinen: "Olen vain ratsastaja" .Onko Anna Kärkkäisen tuleva GP-poni "tuomittu" vain kansallisiin luokkiin?