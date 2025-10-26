Anna Kärkkäinen voitti Winter Cup -osakilpailun vaikka selkäkipu oli estää koko osallistumisen

Kouluratsastuksen senioreiden Winter Cup käynnistyi Ypäjällä Anna Kärkkäisen ja Minion Verden (FS Mr. Right - Florencio I) komennossa. Ratsukko sai Inter A -luokassa prosentit 67,206. Toiseksi sijoittui Anu Sironen Ypäjän Fiorettolla (Fürst Romancier - Sir Donnerhall) tuloksella 67,010 %.Kärkkäisen osallistuminen koko kilpailuun oli epävarmaa."Koko osallistuminen oli vaakalaudalla, kun itse kärsin välilevyn pullistumasta. Keskiviikkona pullahti ja nyt on menty päivä kerrallaan, pystynkö vai enkö pysty", Kärkkäinen kertoo.Kun kisat järjestettiin kotikylällä, hän halusi yrittää kilpailla."Lähdin sillä ajatuksella, että katsotaan verryttelyssä, pystynkö menemään vai en. Pystyin, mutta ei se tietenkään parasta mahdollista ratsastusta ole, kipu on mukana koko ajan."Hän oli kuitenkin suoritukseen tyytyväinen, sillä ratsukko kilpaili vasta toista kertaa tällä tasolla. Ensimmäisellä kerralla tulleet virheet saatiin nyt pois."Se oli virheetön ohjelma. Totta kai meillä on vielä paljon parannettavaa piaffissa, passagessa, pirueteissa, näissä vaikeimmissa asioissa. Mutta ne nyt onnistuivat ja tulivat kaikki ehjästi. Vaikka ekalla kerralla tuli enemmän prosentteja, tämä kokonaisuus oli parempi."Koko Winter Cup ei ole ratsukon tavoitteena, sillä osassa osakilpailuista vaikeustaso nousee."Inter A on tällä hetkellä meidän tasomme ja haluan sitä kehittää, ja siitä eteenpäin pikkuhiljaa. Pitää katsoa missä on osakilpailuja ja mitä ohjelmia niissä pitää ratsastaa. Inter A-ohjelmia on tarkoitus mennä, mistä niitä löydetäänkin."Erityisen kehityksen kohteena ovat ohjelmassa tulleet uudet asiat."Piaffiin ja passageen lisää ilmavuutta ja varmuutta. Kotona tekeminen ja kisoissa esittäminen ovat kaksi eri asiaa. Ylipäätään haen lisää jaksamista vaikeimpien asioiden tekemiseen läpi ohjelman. Se on rankka, hevosen pitää jaksaa kantaa itseään paremmin."Tämän kauden Kärkkäinen on kilpaillut huomattavasti vähemmän kuin aiempina vuosina. Tavoitteet silti täyttyivät, sillä tavoitteena oli aloittaa inter A -taso."Olemme harjoitelleet näitä asioita ja nyt vasta on tehty muutama kisa. Ihan erilainen vuosi kuin aiemmat. On oikeastaan ollut ihan kivaa, kun on otettu vähän rauhallisemmin. Niin hirveän monta vuotta on mennyt niin, että kalenteri määräytyy kisojen mukaan. Tämän jälkeen on taas intoa mennä."Ratsukko jatkaa kehittymistään kohti grand prix´ta, vaikka ponilla ei kansainvälisiin luokkiin saa osallistua."GP:ssa ei ole mitään, mitä se ei pystyisi tekemään. 15 ykköstä se tekee jo nyt. Se on siitä kiinni, miten osaan sen kouluttaa tästä eteenpäin. Periaatteessa ei ole estettä, etteikö se pystyisi sitä tekemään.Selkävaivansa kanssa Kärkkäinen on oppinut elämään, kun se on vaivannut jo kahdenkymmenen vuoden ajan."Välillä se tulee akuutiksi ja sitten se taas helpottaa. Onneksi tietynlainen ratsastus on sille hyväksi. Nyt vain kipulääkettä, ratsastusta ja liikuntaa, niin sieltä se taas menee paikalleen", Kärkkäinen sanoo..Tulokset.Monen lajin taitaja Anna Kärkkäinen: "Olen vain ratsastaja" ."Kuumahan se on, välillä tulee harmaita hiuksia" – Lassi Lehmusto Vekardolla suomenhevosten hallimestariksi