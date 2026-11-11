Repäisy: Anna von Wendt ja Joonas Oranta muuttivat Portugaliin, hevoset lähtevät perässä

"PItkään me ollaan tätä mietitty ja nyt toteutettiin", Anna von Wendt kertoo, Portugalista jo tavoitettuna. Kyse ei nyt ole vain talvesta, vaan pysyvämmästä käytännöstä. He ovat vuokranneet Etelä-Portugalin Loulesta asunnon ja asuneet paikalla pian jo viikon. Hevoset viedään läheiselle Wequadar-täysihoitotallille.Entä Suomessa?Björkbodan henkilökunta vastaa tallin ja maatilan toiminnasta kokonaisuudessaan. Täysihoitotalli ja kuntoutuspalvelut jatkuvat siellä. "Huomasin raskauden aikana, että se pyörii tosi hyvin ilman minuakin", von Wendt kertoo. Kilparatsastusta ei ole suinkaan laitettu sivuun, vaan aivan päin vastoin. Kahden pienen lapsen äiti kertoo, että maataloustoiminta ja kilparatsastus vielä menevät, mutta kun yhtälöön lisää vielä pienet lapset, yhtälöstä tulee raskas. Lord Byron (Londontime - Royal Classic), Fiona (Foundation - Hotline), Cascabel (Vitalis - Fürst Heinrich) ja nuorempi Heaven's Dream v.d. Heide (Dynamic Dream - Sandro Hit) eli Dino, eivät ole vielä saapuneet paikalle, mutta kuljetusta järjestellään.Sekä von Wendt että Oranta ovat katselleet kilpailukalenteria ja se näyttää hyvältä. Vilamouran iso urheilukeskus on vartin ajomatkan päässä. "Helmikuussa on Lissabonissa kv-kisat ja maaliskuussa Espanjan puolella. Ja sitten tietysti kansallisia kisoja. Tämä on toiminnaltaan aika vilkas alue."Ensi vuonna tarkoitus olisi olla Lord Byronilla GP:ssä."Mutta yksi asia kerrallaan. Kunhan ensin saadaan hevonen tänne."Valmennukselle von Wendt on avoin. "Siellä meidän tallilla käy oikein varteenotettavia nimiä. Siellä on muitakin GP-ratsastajia, yksi hollantilainen ja yksi portugalilainen."Von Wendt panostaa nyt täysillä ratsastukseensa. "Björkbodassa olin aika yksin kuitenkin ja sieltä oli aina pitkä matka joka paikkaan."Oranta tekee töitä rehuja, hoitotuotteita ja ruokinta-asiantuntijapalveluita markkinoivassa eQ-Oranta yrityksessään, jonka omistaja hän on. Portugalin hevosala on Suomeen verrattuna suuri.Portugali valikoitui myös ilmastonsa takia. "Ratsastuksen kannalta joku Saksa olisi varmaan ollut optimaalisempi, mutta me haluttiin painottaa vähän muitakin arvoja ja päätettiin nyt repäistä oikein kunnolla."Kohta sinulla on sitten lusitano-ori tallissa?"Niin. Ei tiedä. Mä olen kyllä vähän haaveillut...".Lord Byron Anna von Wendtin tulevaisuuden kilpahevonen – "Toivottavasti Denzel antaa hyviä vinkkejä näille nuoremmille".Kaikella on aikansa - Olipa kerran elämän hevonen, osa 1