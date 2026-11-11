Anna von Wendt panostaa ratsastukseensa tästedes Portugalista käsin. Kuva: Leena Alerini

Ratsastusuutiset

Repäisy: Anna von Wendt ja Joonas Oranta muuttivat Portugaliin, hevoset lähtevät perässä

Björkbodalainen koulu- ja esteratsastajapariskunta pakkasi kaksi lastaan ja yhteensä 7 hevostaan ja muutti Algarven seutuville Portugaliin.