Anna von Wendtillä oli Lord Byronin kauden viimeinen startti: "Mun mielestä se oli vähän räpeltämistä"

Anna von Wendt katkaisi pitkän kisatauon ja piipahti tasonnostokisamatkalla Hyvinkäällä. Kymmenvuotiaaksi vuoden vaihteessa kääntyvä Lord Byron (Londontime - Royal Classic) osallistui ensimmäiseen intermediaire A/B -luokkaansa ja sai 64 prosenttia ja rapiat, miltei 65. Ja sijan 1. Tosin ollen ainoa osallistuja luokassa.Ratsastaja oli kuitenkin tyytyväinen siitä, että tämä on nyt tehty. "Oli kiva päästä starttiin uudella tasolla vielä ennen kauden loppua", hän tuumailee. Taukoa on ollut, sillä von Wendt on viimeksi ollut kilpasatulassa elokuussa."Rutiini olikin vähän hukassa."Tuomari Irmeli Summanen oli sitä mieltä, että hyvin menee, kunhan voimaa saadaan vähän lisää."Munmielestä se oli vähän räpeltämistä, mutta hänen mielestään se oli ihan ees.""Meillähän oli siinä kaksi isoa virhettä. Laukanvaihdoissa ja laukannostossa, josta viimeksimainitusta ajattelin, että miten siinä ylipäätään pystyy tekemään virheen, ja kaiken lisäksi vielä ravista, joten ihan saa olla tyytyväinen pisteisiin", von Wendt tuumii."Hevonen pukitti. Me ei oltu ihan synkassa siinä."Ratsastajan vuosi on ollut kiireinen ja monella tapaa vaikea.Maaliskuussa uutisoitiin, että hänen pitkäaikainen saksalainen huippuvalmentajansa Jonny Hilberath on kuollut. Se oli shokki von Wendtille, joka oli juuri saamaisillaan toisen lapsensa. Emil syntyi huhtikuussa, hevoset palasivat kesää vasten Saksasta kotiin. ja Emilin äiti palasi kilpasatulaan kesäkuussa. Vaikka 20 vuotta rinnalla olleen oman valmentajan menetys oli valtava menetys, von Wendt jatkaa talon tavoilla. Edesmenneen Hilberathin ratsuttaja Gina Montgomery on käynyt kesäkuusta lähtien Suomessa kerran kuussa. "Olen treenannut hänen kanssa kaikkia näitä mun hevosia."Kesä oli hyvin sateinen, mikä vaikeutti von Wendt varsinaista työtä Björkbodassa, maanviljelystä. Kilpasatula puetaan hevoselle seuraavan kerran tammikuussa."Mä vähän katson mikä taso valitaan Winter Cupiin, jos se on liian vaikea, niin menen sitten jotain muuta DTT:n kisoissa."24-vuotiaaksi kääntyvä Denzel porskuttaa pirteänä eläkeläisenä. Käy vesikävelyssä ja maastoilee. Välillä se muistelee GP-liikkeitä. Radoille se ei enää palaa, sanoo von Wendt. "Mutta tänään viimeksi ratsastin sillä!"Sir Fashion ei ole palaamassa radoille sekään. Se loukkasi jänteensä vuosi sitten. Myös jalostusoriin ura sai takapakkia, sillä niin kokenut kuin onkin, 34 jälkeläistä entisessä kotimaassaan tehnyt saksalaisori ei viihtynyt vieraalla oriasemalla ja oli haettava kesken kauden sieltä pois."Täytyy miettiä mitä sen kanssa tekee, jos jalostusuraa jatkaa meinaa. Mulla olisi yksi omakasvatti tamma sille (Abracadabra) ja toinenkin olisi liisauksessa, joka kertaalleen tänä vuonna jo tiinehtyikin, mutta loi."Maanantaina von Wendt oli kuvaamassa videota omaan joulukalenteriinsa."Kantsii käydä katsomassa, sieltä voi joka päivä voittaa jotakin. Viime vuonna oli muun muassa valmennustunti millä tahansa näistä mun kilpahevosista, saunailta ja talviajokoulu...".Lord Byron Anna von Wendtin tulevaisuuden kilpahevonen – "Toivottavasti Denzel antaa hyviä vinkkejä näille nuoremmille".Oppia ikä kaikki, sanoo Anna von Wendt: "Onneksi tuli tää virhe tähän kohtaan eikä jossain mestaruuskisoissa".Denzel tekee GP-liikkeet ilman kuolaimia: "Onnistuu tämä näinkin", sanoo ratsastaja Anna von Wendt – Olipa kerran elämän hevonen, osa 3