Puhelu johti siihen, että kaikki meni uusiksi. Annamiina Pulliainen puuhaa muuttoa Saksaan. Kuva: Cat Loose
Annamiina Pulliainen työnteli kottikärryjä pakkasessa, kun puhelin soi

Edessä on elämänmuutos. Kun omat hevoset on saatu myytyä, elämä jatkuu Saksassa tallimestarina ja väitöskirjaa tehden.
