Annamiina Pulliainen työnteli kottikärryjä pakkasessa, kun puhelin soi

”Olin juuri työntämässä kottareita puolimetrisessä hangessa kovassa pakkasessa, kun Henri soitti ja tarjosi töitä. Oli aika helppo vastata myöntävästi”, kertoo Annamiina ”Minttu” Pulliainen, 44.Hän on valmentaja, Master-opettaja ja tallinpitäjä ja on vastannut Lahan ratsastuskeskuksen toiminnasta viimeiset neljä vuotta. Nyt toiminta loppuu Pulliaisen osalta, ja hän muuttaa Saksaan Henri Ruosteelle tallimestariksi. Tarkoitus on aloittaa Gut Bertinglohissa toukokuussa.”Henrin tarve olisi ollut vaikka heti, hän kysyi jo, voinko aloittaa huomenna. No, ihan niin nopeasti en pysty, tässä on kaikenlaista järjestelyä. Minulla on kolme omaa hevosta – yksi Vitaliksesta – jotka menevät myyntiin. Lähden Saksaan ilman hevosia."Pulliainen on tuntenut Ruosteen jo 20 vuotta. Hän toimi aikoinaan viiden vuoden ajan itsenäisenä hevosalan yrittäjänä Saksassa, ja jo ennen sitä oli puhetta Ruosteelle töihin menemisestä.Lahassa Pulliaisella on ollut tallipaikoilla 14 hevosta, moni niistä valmennussopimuksella. Hän kertoo, että hevosalalla toimiminen on muuttunut Suomessa vuosien varrella kaiken aikaa hankalammaksi, lainsäädännön kiristyessä ja talouden sakatessa.Onko Saksassa sitten erilaista?”Tavallaan kyllä. Vaikka saksalaisetkin ovat sääntökansaa, ilmapiiri on jotenkin rennompi. Kerran ihmettelin eräässäkin tallissa mielestäni aika pieniä karsinoita ja aloitin, että ”eikö EU-säädöksetkin...” Minulle naurettiin ja sanottiin ettei täällä kukaan EU-säännöistä välitä.”Pulliainen kertoo, että niin Saksassa kuin Suomessa haasteena on löytää ammattitaitoista työvoimaa.”Oppilaitoksista tulevat nuoret ovat kerta kaikkiaan fyysisesti liian huonossa kunnossa, ei jakseta normaalia tallityötä, ei sitouduta mihinkään, eikä oteta vastuuta mistään. Meillä ei kannusteta työssä oppimiseen, ja kun ratsastuskouluissakaan oppilaat eivät saa enää tehdä mitään, niin vaikeaa on. Täytyy sanoa, että parhaita työntekijöitä ovat olleet vähän vanhemmat, oman ikäiseni aikuiset naiset.”Henri Ruosteen tallissa on kaksi ratsuttajaa ja useita groomeja. Pulliainen menee sinne tiimin esimieheksi, vastaamaan koko tallista.Eroaako saksalainen työkulttuuri suomalaisesta?”No kyllä. Siellä ei kukaan ole hirveän kiinnostunut työaikalaista – ei hevosalalla eikä muillakaan aloilla. Työtä tehdään silloin kun sitä on, kelloa vilkuilematta. Työ on Saksassa tärkeä osa elämää, ja siellä vielä on vallalla ajatus, että työlle pitää antaa kaikkensa.”Hevoset eivät kuitenkaan koskaan ole olleet Pulliaisen koko elämä. Hän on opiskellut filosofian maisteriksi ja saksan kielen kääntäjäksi, ja työn alla on väitöskirja alalta. Sen tekoa hän aikoo jatkaa Saksassakin.Lahan tallitoiminnan jatkajasta ei ole vielä tietoa, asiasta päättää Lahan omistaja.Pulliaisen Saksaan muutosta kertoi ensimmäisenä MT Hevoset. .Henri Ruoste jättää Dohan väliin ja pohtii miksi hänen lajissaan maksetaan niin paljon pienemmät palkinnot