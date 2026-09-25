Anni Huovinen ja Bonmahon Blue Grass.
Anni Huovinen ja Bonmahon Blue Grass.Kuva: Ingo Waechter
Ratsastusuutiset

"Kerran vielä", tuumasi Anni Huovinen, kun kilpailuihin lähti

Belgialaistunut 25-vuotias kenttäratsastaja haluaa selvittää missä mennään lahjakkaan irlantilaisruunan kanssa.
Julkaistu
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