"Kerran vielä", tuumasi Anni Huovinen, kun kilpailuihin lähti

Belgiassa vaikuttava kenttäratsastaja Anni Huovinen kertoo, että hänen ykköshevosensa Bonmahon Blue Grassin kanssa on ollut vähän on ja off. Vuonna 2023 se nousi neljään tähteen Oudkarspelissä ja teki seuraavana vuonna pitkän kolmosen Ranskan Saulieussa. Sen jälkeen matkan varrelle on tullut loukkaantumisia, myös ratsastajalle. Nyt irlantilainen Bonmahon Master Bluen poika on taas vaikuttanut niin hyvältä treeneissä, että se on ilmoitettu lähikisoihin Minderhoutiin, lyhyeen kolmeen tähteen. Aiemmin kesällä se meni kahden tähden kisat Arvillessa. Kynnys on matala, sillä nämä kisat Belgiassa ovat oman St Clemence Minderhout -seuran järjestämät. Niissä ollaan Donckersin tallilta mukana muutenkin, ja vieläpä monessa roolissa. On käyty laittamassa paikkoja kuntoon jo pitkin viikkoa, telttoja ja mitä milloinkin, ja oltiin jutuntekopäivänäkin menossa - maastoradalla oli viimeisteltävää. Rata on tuttu siksikin, että siellä pidetään kaikki seuran omat valmennukset. Se on kotirata. Huovinen kuuluu toiseenkin seuraan, kansallisiin kisoihin enemmän painottuvaan Brittiin, joka tulee paitsi valmentaja Karin Donckersin ensimmäisen hevosen nimestä, myös sanoista Better Riding in Team Training.Mutta nämä kisat ovat kansainväliset. Perjantaina on koulu ja rataesteet ja lauantaina maasto.Bonmahon Blue Grass on toki 15-vuotias, jotakin kulumaa on havaittu niskassa ja SI-nivelessä, mutta ei mitään suurempaa. Siinä saattaa olla kyse henkisemmän puolen asioista, että välillä hevonen menee oikein hyvin, ja välillä se stressaa."Sehän on kuitenkin superlahjakas", Huovinen sanoo. Viikonlopun jälkeen ollaan taas viisaampia. "Yritetään löytää yhteinen sävel taas kerran", Huovinen naurahtaa. "En ole saanut ihan täyttä selvyyttä siitä, mitä Grassi haluaa. Me ollaan oltu yhdessä 10 vuotta ja me tullaan olemaan aina yhdessä, se on mun hevonen. Mutta jos tuntuu, että se viihtyy kisaradalla, voidaan miettiä lisääkin kisoja."Hän toivoo, että Grassi saataisiin pariksi vuodeksi mukaan kilpailuhommiin, ennen eläkepäiviä, sillä tilausta isompien luokkien hevoselle olisi juuri ne seuraavat pari vuotta. Sitten tämänhetkisistä nuorista vanhin, 7-vuotias alkaisi olla isompien luokkien tasolla. Viikonloppuna tämä 7-vuotias Tryon (Herald 3 - Montebello La Silla) starttaa myös, samoin sen sisar samasta emästä, Ucorona (H-Ekwador - Montebello La Silla), jolla Huovinen starttaa lokakuussa nuorten kenttähevosten MM-kisoissa Le Lion d'Angersissa."Se on amerikkalaisomistuksessa, enkä tiedä mikä sen tulevaisuus on. Omistaja halusi, että se jatkaa MM:iin asti minun kanssani. Kyllä me sinne ihan pärjäämään mennään, ei vain osallistumaan."