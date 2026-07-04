130-luokka toimi valmisteluna sunnuntain 140-luokalle.
130-luokka toimi valmisteluna sunnuntain 140-luokalle. Kuva: Ella Jauhiainen
Ratsastusuutiset

Salon 130-luokan voittajalla, Anni Roslinilla, on kaikki mallillaan – "Vähän lisää voittoja, sitten on parempi"

Juuri PM-kisoista Suomeen palannut Roslin lähettää terveisiä SRL:n hallitukselle.
Julkaistu
Loading content, please wait...
esteratsastus
Salo
Anni Roslin
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi