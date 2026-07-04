Salon 130-luokan voittajalla, Anni Roslinilla, on kaikki mallillaan – "Vähän lisää voittoja, sitten on parempi"

”Hevonen tuntui helpolta ja hyvältä. Tästä on hyvä jatkaa sunnuntain 140-luokkaan”, kertoo Salon 130-luokan voittaja Anni Roslin.Juuri PM-kisoista Suomeen palannut Roslin fiilistelee yhä Strömsholman kilpailuja ja senioreiden joukkuepronssia. Kilpailu oli hänen ensimmäinen maajoukkue-edustuksensa”Mukanaolo maajoukkueessa oli urani tärkein juttu. Pääsin tekemään hienoja ratoja. Olen tyytyväinen. Tämä oli mulle iso asia.”Roslinilla on takanaan useamman vuoden kilpailutauko lastensaannin myötä. Edustaminen EM-kisoissa, saati MM-kisoissa ei ole vielä ajankohtaista, mutta ratsastaja uskaltaa hieman unelmoida.”On hienoa olla menossa tässä kohtaa mun urheilijauraa. Toivottavasti pääsemme vieläkin korkeammalle! EM-kisat – ainahan saa unelmoida. Olen kova tekemään töitä. Katsotaan mihin päästään”, hän hymyilee.130-luokan voitto tuli Du Marais Shamrock Z:lla (Diamant de Semilly – Carthago), eli Dumlella. Ruuna on ollut Roslinilla 5-vuotiaasta saakka.”Tämä on tehnyt kaikki ikäluokkajutut ja viime vuonna ensimmäiset kansainväliset 140-luokat. Tämä on tosi simppeli ja rehti hevonen. Tämän kanssa on mukava tehdä töitä. Vakiinnutetaan 140-tasoa. Tämä on hyvä hevonen, toivon että voimme jatkaa yhdessä jatkossakin.”Roslin kilpaili luokassa myös 10-vuotiaalla Day Dream vh Waterschoot Z:lla (Diamant de Semilly - Filou de Muze). Ratsukko sai ensimmäisessä vaiheessa neljä virhepistettä ja jäi sijalle neljä, eli ensimmäiset ei-sijoittuneet.”Menin liian lähelle estettä ja tuli puomi. Jatkoin liian pitkään linjalla”, ratsastaja pohtii.Roslin ei ole vielä päässyt kiinni Pohjola-sarjaan, mutta ensimmäiset startit ovat suunnitelmissa Myrkyn kisoissa. Ulkomailla viihtyvä ratsastaja aikoo viettää kesäkauden Suomessa, mutta talveksi on tarkoitus lähteä jälleen Espanjaan.”Haluan tehdä kansainvälisiä kisoja, kahden tähden 145-tasoa.”Yleisesti alkukesä on sujunut hyvin.”Kaikki on mallillaan. Vähän lisää vielä voittoja, sitten on parempi”, Roslin nauraa. .Ajatuksia SRL:n tilanteestaRoslin ei halua erityisemmin kommentoida SRL:n tilannetta, mutta hän toivottaa hallituksen jäsenille voimia.”Haluan lähettää kaikille tsemppiä ja jaksamista. He tekevät vapaaehtoistyötä ja he kaikki toivovat varmasti parasta tälle lajille. Uskon, että he ovat tehneet parhaansa. Kyllä asiat aina järjestyy. Pitää mennä positiivisen kautta!” ratsastaja päättää..130-luokassa toisiksi sijoittuivat José Pedro Bernardes ja Maliburetto (Malibu TN - Germus R), kolmansiksi Silva Timonen ja Melissa-L (Fly - Vittorio).Katso luokan tulokset täältä. .Tallissaan luksusta ja vau-efektejä tarjoava Anni Roslin satsaa esteratsastukseen täysillä – "Elän unelmaani tällä hetkellä".Sanna Backlund lopettaa kilparatsastamisen – "On aika jättää valkoiset housut kisakentiltä"