Anniina Kolu pronssille – "Tämä oli hyvää valmistelua EM-kisoihin"

Anniina Kolu ja Ghana (Harmony's Rousseau - Ips Krack C) ovat voittaneet PM-pronssia nuorten vapaaohjelmassa prosentein 71,075. Tämä oli Kolun kolmas NBECH-kilpailuissa voitettu mitali.Kilparatsastaja jäi reilun 0,01 prosentin päähän hopeamitalista, joka meni tanskalaisratsukko Luna Kølbæk Rosenbergille ja Kamar's Extreme Noir Hitille tuloksella 71,085. Kolu ei kuitenkaan ole jäänyt harmittelemaan asiaa."Totta kai sitä miettii, että hitsit miten lähellä se hopea olikaan molempina päivinä. Mutta olen tosi iloinen mitalista, iloinen mun hevosesta!" onnellinen Kolu kertoo.Nauru ei meinaa loppua, kun Kolu kertoo viikon tapahtumista. "Meillä on takana hyvä viikko. Joka päivä oli jotain pientä, esimerkiksi molemmat alkutervehdykset epäonnistuivat vähän. Mutta onneksi ei ole tapahtunut mitään suurta virhettä, yleisesti meillä oli hyvä flow. Hevonen on ollut innoissaan koko viikon, se on parhaimmillaan näin lämpöisessä kelissä. Tämä oli hyvää valmistelua EM-kisoihin."Anu Korppoo on valmentanut ratsukkoa jo useamman vuoden ajan. Kolu kiittelee Korppoota pitkäaikaisesta yhteistyöstä."Anu tuntee mut ja mun hevosen. Hän tukee meitä niin hyvin."Ratsastaja aikoo juhlistaa mitalia tänään kisatiimin kanssa ja loppuviikosta kotiin jääneiden tukijoukkojen kanssa. Pian on aika valmistautua nopeasti lähestyviin EM-kilpailuihin. "Sitä ennen levätään ja treenataan Palapeli-tiimin kanssa. Kyra (Kyrklund) tulee käymään ensi viikolla", Kolu päättää. .Sohvi Rouvali ja Fabian (Fuerstenball Old) sijoittuivat vapaaohjelmassa sijalle 12 tuloksella 66,410 prosenttia, Ulrika Salminen ja Gilmore MC (Zizi Top - Zeoliet) sijalle 13 prosentein 66,240. Kür-finaalissa kultaa vei tanskalainen Clara Cordes Arnkjaer ratsullaan Brianna prosentein 74,060..Katso kaikki vapaaohjelman tulokset täältä. .Ville Vauriolle viikon toinen PM-mitali – "Tästä reissusta jäätiin henkisesti plussalle".Ville Vauriolle PM-hopeaa – "Joulu tulikin aikaisin!".Palapeli-ryhmän valmentajan neuvo: "Oheistreenimäärän ei tarvitse olla iso, jos teet täsmälleen oikeita asioita"\n\n.Palapeli-ryhmän urheilupsykologi Aapo Kilpeläinen ei tiedä hevosista mitään – "Olen kuin avoin kirja ilman ennakkoluuloja tai ennakkokäsityksiä".Palapeli-ryhmän kouluttaja: Kun ratsastajan kehon kieli toimii vapaasti, hevonenkin saa siitä kiinni