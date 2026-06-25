Kolu, Ghana ja ja ratsukon valmentaja Anu Korppoo.
Kolu, Ghana ja ja ratsukon valmentaja Anu Korppoo. Kuva: Noora Kolu
Ratsastusuutiset

Anniina Kolu pronssille – "Tämä oli hyvää valmistelua EM-kisoihin"

Kolu ja Ghana voittivat kolmannen PM-mitalinsa.
Julkaistu
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