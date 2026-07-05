Annina Nordström ja Fuzhou Drammenissa.
Annina Nordström ja Fuzhou Drammenissa. Kuva: Kristian Strøm
Ratsastusuutiset

Annina Nordströmille sijoitus kolmen tähden 155-GP:ssä, kapteeni kehuu: "Erittäin hieno rata"

Mikko Mäentausta kertoo nauttineensa roolistaan maajoukkueessa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
GP
Nations cup
esteratsastus
Mikko Mäentausta
Aura VAsama
Annina Nordström
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi