Annina Nordströmille sijoitus kolmen tähden 155-GP:ssä, kapteeni kehuu: "Erittäin hieno rata"

"Aurinko on tullut takaisin", aloittaa maajoukkuekapteeni Mikko Mäentausta. Aiempien pettymysten jälkeen joukkue on tyytyväinen sunnuntain tuloksiin. Annina Nordström ja Fuzhou (Harley - Chin Chin) sijoittuivat seitsemänsiksi kolmen tähden 155-GP:ssä uusinnan tuloksella 8 virhepistettä. Lisäksi Aura Vasama ja Opaline vd Caatshoeve (Bisque Balou Vd Mispelaere - Ideal de la Loge) sijoittuivat seitsemänsiksi yhden tähden 140-GP:ssä tuplanollatuloksella. "Kolme tähteä oli haastava GP-rata. Annina teki siinä aivan upean ensimmäisen vaiheen nollan. Se oli erittäin hieno rata. Myös Aura oli samassa luokassa lähellä onnistumista. Tämä oli hyvä päätös tällaiselle viikonlopulle.".Varalla olleet Juulia Jyläs ja Milestone T (Finishing Touch Wareslage - Quality Time TN) tulivat paikkaamaan, kun Niclas Aromaan ratsulta, Cascalinukselta (Cascadello I - Acolord), putosi kenkä perjantaisessa nations cupin semifinaalissa. Mäentausta sanoo, että "ei ole tapahtunut mitään dramaattista." Ori on vain herkkä kavioistaan, ja palautuu viikonlopun jäljiltä. Mäenpää keskittyy seuraavaksi tuleviin MM-kisoihin, mutta hän on jo kääntänyt katsettaan ensi vuoden puolelle. "Nyt haetaan parempaa valmiutta ja valmistaudutaan kvaalien hakemiseen."Miten parempi valmius toteutuu?"Ensinnäkin on edellytyksenä, että meidän ratsastajilla on parhaat hevoset. Jos sellaista ei ole, se täytyy saada. Näihin asioihin vaikuttaa todella monta tekijää", maajoukkuekapteeni aloittaa. "Tämän jälkeen tarvitaan jatkuvaa tekemistä 130-tasolla ja kolmessä tähdessä, jotta olisimme samalla tasolla kuin muut tässä sarjassa. Jos mahdollista, niin mielellään myös neljässä tähdessä. Tämä vaatii paljon resursseja, aikaa ja organisointia. Lisäksi hevosia täytyy olla riittävästi", hän jatkaa. Mäentaustan lento kotiin lähtee maanantaiaamuna. Henkinen pettymys perjantain jäljiltä oli hetkellistä. "Kyllä se harmittaa, kun hyvän valmistelun jälkeen ei toimikkaan tai ei saada tulosta. Mutta se on oma haasteensa. Olen nauttinut kapteenin roolista. Tämä työ ja kaikki tehtävät tämän lajin parissa ovat minulle vahva intohimo, ei sitä muuten voi kuvailla. .Kolmen tähden luokan tulokset tässä. Yhden tähden luokan tulokset tässä. ."Pitää osata kääntää katse eteenpäin" - Suomi putosi pois pelistä nations cupin semifinaalissa.Maailmanranking 06/2026: Jone Illi lähestyy parhaana suomalaisena jatkavaa Anna-Julia Kontiota