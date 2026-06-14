Annina Nordström Drammenin kolmen tähden GP:n kakkoseksi

Uusinnassa ratsastaneet olivat Jone Illi Celtas Quillianilla ja Annina Nordström Fuzhoulla. Niclas Aromaa sai Cascalinuksella yhden pudotuksen. Aura Vasama keskeytti Ganache de Riverlandilla. Nordström starttasi uusinnan ensimmäisellä puolikkaalla ja pisti heti kaksi sekuntia johtoaikaa paremmaksi. Jone Illin tehtävänä oli lyödä Nordströmin aika, mutta niin ei tapahtunut. Illi pudotti kaksi puomia ja jäi hieman ajassakin. Hieman tämän jälkeen starttasi tanskalainen voittaja Martin Dinesen Neergaard hevosella Here I'Am Z, joka pudotti Nordströmin ajasta vielä muutaman sekunnin kymmenyksen. "Luontaisesti nopeampilaukkainen hevonen Neerdaardilla. Ei hän missään mitään askeleita tehnyt vähemmän tai muuta vastaavaa. Se on myös aina kivempi startata myöhemmin, jolloin tietää mitä pitää yrittää tehdä", analysoi kapteeni Mikko Mäentausta Nordströmin rataa."Hieno rata, ammattimaista ratsastusta", hän jatkoi.Mäentausta oli tyytyväinen myös muuhun viikonloppuna näkemäänsä. NC-radalla Aromaa teki tuplanollan, mutta muille tuli etenkin kakkoskierroksella pudotuksia, mikä heitti kärjestä."Aina me halutaan tehdä vähän paremmin vielä."NC-semifinaali on pian edessä. Se ratsastetaan 2.7. Peelbergenissä. Siellä starttaa sama joukkue kuin Drammenissa plus Jasmin Seppälä-Geerink. GP:n tulokset täällä.Nikke Aromaan surut ja ilot: "Kun sitten kiipesin satulaan, tuli valtava hyvän olon tunne".Maailmanranking 5/2026: Jone Illi hiipii kohti kärkeä, mutta jättiloikan toukokuussa teki Niclas Aromaa