Annina Nordström ja Fuzhou Drammenissa.
Annina Nordström ja Fuzhou Drammenissa. Kuva: Kristian Strøm
Ratsastusuutiset

Annina Nordström Drammenin kolmen tähden GP:n kakkoseksi

Suomalaisratsastajista kaksi pääsi sunnuntaina nations cup -viikonlopun grand prix -luokassa kahdeksan ratsukon uusintaan.
Julkaistu
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