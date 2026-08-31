Anselmi Laiho kiittelee Elmo-veljeään Balin lainaamisesta.
Anselmi Laiho kiittelee Elmo-veljeään Balin lainaamisesta. Kuva: Ella Jauhiainen
Ratsastusuutiset

Anselmi Laiho ja Bali valmiina neljään tähteen – nuori ratsastaja innoisaan varusmiespalvelun alkamisesta

Pian edessä ovat urheilujoukot ja varusmiesarki.
Julkaistu
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Anselmi Laiho
Bali
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