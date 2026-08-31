Anselmi Laiho ja Bali valmiina neljään tähteen – nuori ratsastaja innoisaan varusmiespalvelun alkamisesta

”Ei voi sanoa muuta kuin, että meni tosi hyvin. Kesä on mennyt suunnitelmien mukaan, eli saadaan kyllä olla tyytyväisiä. Ei olisi voinut mennä kausi paremmin. Lyhyessä ajassa olemme saaneet toisiimme hyvän luoton”, Anselmi Laiho aloittaa.Laiho on ratsastanut veljensä Elmo Laihon kisahevosella Balilla (Buckingham - Heraldik) nyt puolisen vuotta, huhtikuusta alkaen. Ratsukko sijoittui Ruotsin Segersjössä, nuorten ratsastajien kolmen tähden luokassa sijalle 17 pistein 44,8.”Koulukoe meni superhyvin, vaikka pisteet jäikin vajaiksi. Tällä on tosi näyttävä käynti, mutta juuri käyntiosuuden aikana tuli yllättäen isoa melua katsomosta. Hevonen säikähti, ja tuli pari rikkoa. Mutta muuten se pääsi näyttämään potentiaaliaan”, ratsastaja sanoo.Laihon mielestä maasto vastasi teknisyydeltään neljän tähden maastoratoja. Bali oli Laihon mukaan ”uskomaton” maastoesteillä.”Se oli ihan tykki siellä. Suoritimme tehtävät niin, kuin olimme suunnitelleet radankävelyssä radankävelyssä Badmintonissakin kilpailleen Lizzel Winterin, eli ratamestari Eric Winterin vaimon kanssa sekä Suomen maajoukkuevalmentaja Pauliina Swindellsin kanssa. Ei voi olla muuta kuin tyytyväinen.”Rataesteillä ratsukko otti kaksi puomia. Yleisesti kilpailussa nähtiin vähän nollaratoja.”Rata oli tekninen ja aikaraja oli tiukka. Meillä on vielä aika lyhyeltä ajalta yhteistä kokemusta, joten aloitin vähän liian hitaalla rytmillä. Alkuradan puomi oli enemmän mun puomi. Sitten saimme paremman rytmin, mutta hevonen vielä jännitti hieman isoa rataa ja yleisöä. Eli toinen puomi johtui enemmän meidän kokemattomuudesta”, Laiho pohtii.Nyt ratsukko suunnittelee tasonnostoa: lokakuussa Laiho ja Bali starttaavat ensimmäistä kertaa neljää tähteä Puolassa. Heti tämän jälkeen Laiho lähtee armeijaan, ja aloittaa urheilujoukoissa.”Aina kun mahdollista, on suunnitelmana mennä treenaamaan Ypäjän tiluksille, ja ylläpitää rutiinia. Muutoin äitini, siskoni Inkeri ja kotivalmentajani Linda Metsämäki pitää hevosten kuntoa yllä”, ratsastaja kertoo..Laiho on innoissaan varusmiespalveluksen aloittamisesta.”Jos en olisi näin pitkällä urheilijan uralla, saattaisin hakea johonkin erikostumiseen tai johtajakouliutukseen.”Ensi kaudella on tarkoitus hakea olympiapisteitä, jos tason nosto menee suunnitelmien mukaan. Kansainvälinen lajiliitto FEI julkaisee olympiaranking-kilpailut joulukuun puolivälissä. Lopuksi ratsastaja toteaa olevansa kiitollinen veljelleen Balin kanssa tehdystä työstä.”Elmo on tehnyt upean pohjan Balin kanssa. Ilman sitä kovaa työtä ja hevosen nostamista kolmeen tähteen, en olisi päässyt nuorissa EM-kisoihin”, ratsastaja päättää.Katso luokan tulokset täältä. .Tuore nuorten kultamitalisti aikoo Los Angelesiin, suunnitelma on valmiina.Sähköinen Anselmi ja herkkä Topi kymmeninsiksi Sahrendorfissa – Laihon sisarukset jäivät Saksaan valmistautumaan EM-kisoja varten.Juniori Anselmi Laiho teki parhaan suomalaistuloksen 33 asteen EM-helteessä - "Mä olin vaan tieksä rauhallinen siellä selässä enkä häseltänyt"