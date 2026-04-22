Antti Lehtilä taas Kyra Kyrklundilla: "Nyt on haettu tuntumaa siihen, mikä on minkäkin treenin teho"

"Oisko tämä seitsemäs tai kahdeksas kerta kun olen täällä Kyralla ja Richardilla", kertoo kouluratsastaja Antti Lehtilä puhelimessa Englannista, jonne hän saapui hevosineen sunnuntaina kolmen vuorokauden matkan jälkeen.Kuinka kauan aiot tällä kertaa olla?"Kesäkuun alkupuolella meillä on tarkoitus ajella takaisin. Pyrin olemaan täällä aina 5-8 viikkoa putkeen, ja sitten pitää vähän aina lennellä välillä."Kuten viime aikoina taas on huomattu, kaikki kehuvat Kyra Kyrklundia. Mikä hänestä tekee niin ainutlaatuisen valmentajan?"Kyllä mä sanoisin, ettei maailmassa ole parempaa paikkaa opetella ratsastamaan kuin täällä. Kyra ja Richard valmentajina on aivan loistava kombo."Eroavatko heidän tyylinsä valmentaa?"Heillä on aivan sama päämäärä, mutta vähän eri painotukset. Richard korjaa ratsastajaa ja keskittyy tosi paljon istuntaan. Hänen kanssaan on rakennettu mun istuntaa tosi pitkään. Kyra taas kertoo, miten koko homma tehdään."Lehtilä kertoo vielä, että hän arvostaa suuresti, kuinka sekä Kyra että Richard koko ajan haluavat kehittää itseään, mennä eteenpäin."He seuraavat mediaa ja uusinta tutkimusta aktiivisesti, sitä, millaiseksi nykyhevonen on jalostettu ja miten sitä pitäisi ratsastaa.". Lehtilä on Englannissa kahden hevosen kanssa."Mulla on mukana nuori Pharos B (Painted Black – Jazz), se kääntyi 6-vuotiaaksi tänä vuonna, ja 11-vuotias Don Odino Danheat (Blue Hors Don Olymbrio – Londonderry). Pharos on ollut nyt mulla puoli vuotta, ja Danheat vähän yli vuoden. Sillä on tosi, tosi hieno koottu laukka, aloittelemme ykkösiä sen kanssa ja kehitetään ravia. Ja sen suu on hyvä. Se on hevonen jonka luottamus pitää ansaita, haetaan sille voimaa. Nuori Pharoskin on jo oppinut vaihtamaan."Lehtilällä on kertoa myös uutinen:"Petri Tolmunen on tullut mukaan meidän tiimiin. Mä olen entinen yleisurheilija ja jotenkin kaipasin vielä yhtä palasta tähän kokonaisuuteen. Puhuttiin asiasta Kyran kanssa, luin Petrin ajatuksia jostain ja miten hän on valmentanut Veera Mannista ja ajattelin, että hänellä on osaamista hevosen fysiikan huolelliseen rakentamiseen. Petri lähti mukaan, ja nyt on haettu tuntumaa siihen, mikä on minkäkin treenin teho. Ollaan muutettu vähän viikko- ja kuukausisysteemiä ja sanoisin, että hevosen kroppa ja mieli toimivat paremmin."Laukkaatko nyt sitten pitkiä maastopätkiä?"En!" nauraa Lehtilä. "Mutta kun hevoseni sykettä on mitattu kootussa laukassa, se nousee 160-180 tasolle. Kouluohjelma kestää 7-8 minuuttia, ja hevoselle pitää rakentaa sellainen kunto, niin että se jaksaa suorituksen ilman ongelmia."Miten tulee menemään tuleva kisakausi?"Kyllä tämä jakso täällä Englannissa määrittää sen mitä kisataan ja milloin. Kyran kanssa siitä keskustelen."Entä entinen kisahevosesi Le Grand Charmeur (Lord Loxley – Champus)?"Se asuu nykyään Essi Hiidensalon tallissa. Se on jo 22-vuotias, mutta liikkuu säännöllisesti, tekee pientä kevyttä lihasjumppaa ja voi oikein hyvin.". Miten matka meni, mitä kautta ajoitte?"Oltiin taas matkassa isän kanssa. Naantalista Kapellskäriin, Ruotsissa yötä esteratsastaja Morten Westergrenin tallilla, sitten Ruotsin ja Tanskan läpi yhtä soittoa Saksaan, yöpyminen Melinda Ignatiuksen tallilla, sieltä Ranskaan ja kanaalitunnelin läpi Englantiin", kertaa Lehtilä matkan kulkua.Hevosauto ajetaan junaan joka kulkee kanaalin rahtitunnelin läpi."Siihen voi ajaa hevosauton joka painaa 12 tonnia, rahtijunalla kulkevat isoimmatkin rekatkin Englantiin. Matka kestää vain puolisen tuntia, joka on hevosten kannalta tosi hyvä!"Lehtilä kertoo, että paperisota on "aika show" koska Englanti ei kuulu EU:hun."Mutta kun on tehty tämä reissu jo niin monta kertaa, tietää jo mitä papereita ja leimoja ja muuta missäkin kysytään, vaikka säännökset kyllä muuttuu välillä."Olet ollut myös aktiivinen musiikin harrastaja ja soitat pianoa. Mitä musiikkia kuuntelit kun istuit hevosauton ratissa 16 tuntia matkalla Englantiin?"Ei kuunneltu musaa vaan juteltiin isän kanssa. On etuoikeus matkustaa oman isän kanssa kolme vuorokautta, ehtii puhumaan kaikki asiat. Mutta olen musiikin suhteen tosi kaikkiruokainen, jazzista heviin menee."Mikä bändi, jos on pakko sanoa yksi?"Tosi vaikeeta... AC/DC sitten", sanoo Lehtilä miettimisen jälkeen..