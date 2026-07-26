Kärsivällisyys palkittiin, ja nyt ratsukko suuntaa 'katseensa SM-kilpailuihin.
Kärsivällisyys palkittiin, ja nyt ratsukko suuntaa 'katseensa SM-kilpailuihin.Kuva: Linnan albumi
Ratsastusuutiset

Don Jan palasi isoihin luokkiin – Antti Linna vei Pohjola Gold GP:n voiton

Linna jakaa toiveitaan SRL:n tulevalle hallitukselle.
Julkaistu
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SRL
esteratsastus
Antti Linna
Pohjola Gold
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