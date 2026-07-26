Don Jan palasi isoihin luokkiin – Antti Linna vei Pohjola Gold GP:n voiton

”Tämä oli onnistunut päivä", toteaa Pohjola Gold GP:n viimeisen osakokeen voittaja Antti Linna. Ratsastajan ainoa GP-hevonen Don Jan S Z (Douglas - Libero H), "Janne", jäi tauolle vuoden 2025 PM-kisojen jälkeen. Tämän päivän 145-luokka oli ensimmäinen iso luokka pitkään aikaan."Silloin pohja meni huonoksi sateen takia ja Janne liukastui. Ei tullut mitään isompaa vammaa, pieni venähdys vain. Mutta otin varman päälle. En halunnut ottaa sitä takaisin kisaradoille yhtään liian aikaisin."Ratsukko suoriutui radasta 2 aikavirhepisteellä."Janne on supervarovainen, joten tähtäsin koko viikonlopun siihen, että se hyppäisi mahdollisimman rennosti pääluokassa. Siksi teemme aina pienempiä luokkia viikonlopun alussa. Vähän jännitti, että miten Janne reagoi niin isoon luokkaan, mutta ei jäänyt parannetavaa. Hieno homma!" Linna iloitsee. Pohjola Gold GP:n viimeisessä osakilpailussa oli vain seitsemän osallistujaa. Sonja Mäkelä ja FWB-ruuna Celtas Quen (Grandorado TN - Lux Z) sijoittuivat luokassa toisiksi, Susanna Rautanen ja For treasure CL Z (For Pleasure - Nabab de Rêve) kolmansiksi. "Meitä on yleensä maksimissaan 15. Sellaisia ratsastajia, jotka hyppäävät Suomen kansallisella tasolla GP-luokkia ei ole montaa. Nyt on ikäluokkien EM-kisat ja siellä Sanna Backlund valmentamassa. John Antell on kilpailemassa ulkomailla. Lähtijämäärät ovat ennenkin vaihdelleet, mutta nyt oli monta kisaa päällekkäin."Seuraavaksi Linna tavoittelee SM-mitalia. "Siinä on aikaratsastusluokka ensimmäisenä. Se on minulle haaste, joka pitäisi opetella ja ottaa haltuun. Pitää yrittää mennä alusta asti nopeaa." .GP-hevosta ei osteta – se rakennetaan12-vuotiaan Jannen lisäksi ratsastajalta löytyy toinen aikuinen hevonen, hiljattain Alina Salon ratsastettavaksi siirtynyt Oscari. Lisäksi Linnalla on 5-vuotias Rekilly-V (Lambada Shake AG - Cassini II), ja Irina Valtasen alla kilpaileva 5-vuotias Espresso vh Gebergte Z (Escape Z - Sir Obolensky Z)."Lisäksi mulla on muutama 3- ja 4-vuotias hevonen matkalla Suomeen Belgian huutokaupasta. Rakennamme niistä tulevaisuuden hevosia asiakkaille, ja ehkä pääsen itsekin nautiskelemaan niistä myöhemmin."Tällä hetkellä Linna ei etsi itselleen toista GP-hevosta."Suomessa ei ole tapana ostaa valmiita GP-hevosia. On hienoa, että ratsastuksen taloudellinen ekosysteemi toimii, mutta hinnat ovat karanneet ylös. Hevonen, joka on terve ja hyppää 140- ja 145-luokkia maksaa useita satoja tuhansia euroja. Tähän asti olen myynyt omia ykköshevosia aina jossain vaiheessa, mutta sitten sportti loppuu. Mutta nämä ovat valintakysymyksiä."Viime vuonna Linna kilpaili Ruotsin kansallista sarjaa. Toiveena on päästä sinne myös ensi vuonna. "Siellä on Keski-Euroopan tasoisia kisoja, superhyvät pohjat ja ratsukot. Suomessa on tosi vähän 145-luokkia, ja 150-luokkia ei käytännössä ole. Toiveena on, että aikatauluun mahtuu muutama kisareissu sinne. Yritän rakentaa ja kehittää hevosia sitä kohti", Linna päättää. .Antti Linnan ajatuksia SRL:n tulevasta kokoonpanostaLinna on asianajajana toiminut pitkään Suomen Ratsastajainliiton hevosjuridiikan asiantuntijana. Tällä kertaa Linna jakaa ajatuksiaan ja toiveitaan tulevan liiton hallituksesta urheilijanäkökulmasta. "Toivon, että saamme mahdollisimman monta ehdokasta. Minä en missään nimessä pystyisi siihen hommaan, se on niin vaativaa. Olen antanut paljon kontribuutiotani lajiliitolle, ja nyt minun ajankäyttöni on muissa asioissa. Uskon, että meiltä löytyy paljon osaavaa ja innokasta porukkaa. Tehtäviin pitää löytyä riittävää imua, jotta mahdollisimman moni olisi innokas menemään hallitukseen – ja myös jäämään sinne. Lisäksi keskustelun pitäisi olla moniäänisempää, kuten yhteiskunnassa yleensäkin. Jos mennään vain yhden pillin mukaan, on riskinä mennä vain yhteen suuntaan, ja se suunta ei välttämättä ole aina paras. Keskustelu ja kritiikki hallituksen sisällä pitää olla rehellistä, jotta voi muodostua kollegio. Kun valta, vastuu ja kiinnostus jakautuvat kaikille, tulee yleensä hyvä lopputulos. Tsemppiä kaikille, jotka lähtevät ehdolle. Ottakaa rohkeasti vastuuta!".Silver GP:n viimeisen osakilpailun voittivat Susanna Granroth ja Nola WV (Bamako de Muze - Argentinus). Toisiksi sijoittuivat Patricia Ivanitskiy ja Birte Star K Z (Big Star JR K Z - Carolus II), ja kolmansiksi Roosa Kuivalainen ja Why Not O (Wizzerd WV - Carland). Lauantaisen Bronze GP:n viimeisen osakilpailun veivät Salla Määttä ja FWB-tamma Celabelle (Celantus 188 Carnute I). Toisiksi sijoittuivat Sanna-Kaisa Selin ja FWB-ruuna Cappuccino Friend (Concreto 174 - Animo), kolmansiksi Silva Timonen ja Hesther (Arizona - Atlantic VDL). .Katso Gold GP:n tulokset täältä. Katso Silver GP:n tulokset täältä. Katso Bronze GP:n tulokset täältä. .Antti Linna Don Jan Z:sta, jolla on luonnetta ja staminaa: "Ei ole aikomusta myydä".Hagenin EM5: Suomi-junnut kuudensia – Hugo Kogelnig finaaliin kolmannelta väliaikasijalta