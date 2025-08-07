Anu Sironen kesäretkelle kouluratsastuksen SM:iin: "Olen onnellinen siitä, että ruuna on ylipäätään hengissä"

Kouluratsastaja Anu Sironen suuntaa viikonloppuna Woikoskelle SM-kilpailuhin kolmen hevosensa kanssa.”Joo, kaikki on mukana, ei ketään voi kotiinkaan jättää. Nämä on olleet yöt ulkona ja päivät sisällä, kun on ollut niin kuuma ja erityisesti paarmoja ja muita. Paljon olen maastoillut.”Et siis ole "veren maku suussa" treenannut?”No en”, nauraa Sironen ja jatkaa: ”Tällä mun ruunalla oli se silmäongelma, sitä hoidettiin ja hoidettiin mutta silmä oli pakko poistaa. Eli ei ole oltu pitkään treenissäkään, se palasi töihin vasta heinäkuussa.””Mä otan koko reissun ihan kesäretken kannalta, en ota mitään paineita. Haluan vaan että meillä kaikilla on kivaa. Mä olen onnellinen siitä että ruuna ylipäätään on hengissä. Olen tässä muutaman vuoden opetellut uutta asennetta, en halua mitään väkinäistä puskemista. Tykkään ihan hirveästi ratsastamisesta, kilpaileminen tulee sitten jos tulee, mutta rennolla asenteella, sitä opettelen.”Kouluratsastus ja sen tuomarointi on viime aikoina ollut aika lailla tikun nokassa.”Niin on. En aina jaksais tätä Suomen negatiivista asenneilmapiiriä, ratsastajien lynkkaaminen tuntuu tosi pahalta. Välillä mäkin olen miettinyt, miksi ylipäätään menen kisapaikalle. Pitää olla rehellinen tuomaroinnissa ilman muuta, mutta kannustavasti ja positiivisesti, niin ettei kokonaan tapeta ratsastajien intoa. Englannissa se osataan, siellä tuomarit aina löytää jotain positiivista sanottavaa.”Sironen on mukana Kyra Kyrklundin ja Richard Whiten Palapeli-ryhmässä.”Se on mulle ihan hirveän tärkeä ja sieltä saan aina virtaa jatkaa tätä. Liiton puolestahan meille senioreille ei ole minkäänlaista valmennusta.”Miten lähtisit korjaamaan Suomen ilmapiiriä, se selvästikin mietityttää sinua?”Ehdottomasti pitäisi lisätä ratsastajien ja tuomarien välistä keskustelua! Ymmärrän toki, että myös tuomarit ovat kovan paineen alla nykyään. Mutta keskustelu on ainoa tie toinen toisensa ymmärtämiseen. Ei meillä kenelläkään ole varaa ostaa sitä täydellistä hevosta, laji ylipäätään on järkyttävän kallis. Mielestäni pitäisi arvioida ja arvostaa enemmän ratsastajan taitoa.””Nuoria mietin joskus, he joutuu aika kovaan some- ja muuhun myllyyn. Toisaalta, nykyään tuntuu siltä, että monella on aivan liian kiire, ei malteta opiskella sitä perusratsastusta kunnolla. Ja se kostautuu aina myöhemmin. Tässä on valmentajilla iso vastuu. Ja ratsastajan - varsinkin nuoren - luottamus valmentajaan ja hänen osaamiseensa on kaiken a ja o.”Mitkä ovat odotuksesi viikonlopusta?”Mulla ei ole mitään odotuksia, ajattelin vain nautiskella!”Sironen tuo Woikoskelle Fiori Weltinon (Foundation- Weltcup), San Quellen (San Amour – Que Vadis) ja Fioretton (Furst Romancier – Sir Donnerhall II). Fiori Weltino menee kaksi intermediaire-luokkaa, A/B:n ja A:n, San Quelle GP:n ja inter A:n ja Fioretto GP:n ja GP kürin.Lauantain GP:ssä, ensimmäisessä SM-luokassa, hän on lähtölistan ensimmäisenä ja viimeisenä. ”Voi olla että muutan näitä vähän vielä, riippuen siitä miltä hevoset tuntuu. Mutta pitää saada hevoset isoihin kisoihin, joissa vilinää ja hulinaa.”Lauantain grand prix'n lähtölista täällä