Carl Hester ja Fame GP-luokan voittoon huippuprosenteilla Wellingtonissa.
Carl Hester ja Fame GP-luokan voittoon huippuprosenteilla Wellingtonissa. Kuva: FEI Benjamin Clark
Ratsastusuutiset

Anu Sironen Carl Hesterin tähdittämän luokan puoliväliin Wellingtonissa

Ypäjäläinen valtion virkamies on supervalmentajan opissa Englannissa ja starttasi supertähtien joukossa GP:tä.
Julkaistu
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