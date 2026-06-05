Anu Sironen Carl Hesterin tähdittämän luokan puoliväliin Wellingtonissa

Wellingtonissa tuomaroinut Maria Colliander totesi Carl Hesterin ratsastaneen perjantaina Famea (Bordeaux - Rhodium) fantastisesti. Kokenut olympiaratsastaja ottikin GP:ssä yli 78 prosenttia. Collianderin mielestä hevonen ei ole liikkumisensa puolesta välttämättä aivan ylintä superlaatua, mutta ratsukon yhteinen tekeminen on. "Carl tekee tuosta hevosesta tähden. Ratsukon yhteistyö on aivan ylimaallista", Colliander kehui. Luokassa ratsasti oppilaansa hevosella myös Charlotte Dujardin. Hän on Brave Heartilla luokassa kolmas 71 prosentilla ja rapiat. "Hevonen ei ole ihan sitä mitä Dujardinin alla on totuttu näkemään, mutta tarkka ja tehokas ratsastaja osaa ottaa siitä esiin kaiken mitä siinä on."Luokassa starttasi myös suomalainen Anu Sironen, joka on kertonut Hevosurheilu Ratsastukselle olevansa treenaamassa Kyra Kyrklundilla, jotta saa tekemiseen "kaikkea enemmän". Hän on oikeilla jäljillä. SIronen ratsasti Ypäjän Fioretolla 67 prosenttia, millä sijoittui luokassa puoliväliin. Prosentit vaihtelivat haarukassa 65 - 68 Colliander näki suomalaissuorituksen tasaisena, ilman varsinaisia rikkoja. Hänellä ei ollut poikkipuolista sanaa näkemästään. "Korkeampiin prosentteihin tarvitaan vähän enemmän kaikkea. Mutta se, miltä Anu ja myös hevonen radalla näyttivät, vaikuttaisi, ettei siihen ole mitään estettä", Colliander summasi. Tulokset täällä.Kouluratsastaja Anu Sirosen paras paikka