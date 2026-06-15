Arvi Martikainen ja Petri Tolmunen uuden hevosen etsinnässä.
Arvi Martikainen ja Petri Tolmunen uuden hevosen etsinnässä. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Epäonninen Arvi Martikainen: "Jossakin on se meidän spekseihin sopiva hevonen

Brisbaneen pitäisi mennä, mutta kenttäratsastaja Arvi Martikaisella on ollut hevosiin liittyviä vastoinkäymisiä enemmän kuin koskaan.
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