Epäonninen Arvi Martikainen: "Jossakin on se meidän spekseihin sopiva hevonen

”En muista onko mun hevosuralla koskaan ollut henkisesti näin rankkaa kevättä”, Arvi Martikainen aloittaa. Leopold N:n eli Jorman (Levisonn 208 - Pin Rock's Black Velvet 147) piti olla toukokuussa 21 vuotta täyttäneen Martikaisen olympiahevonen Australian Brisbaneen, mutta viime viikolla hevonen jouduttiin lopettamaan. ”Viikonloppuna sattui inhottava tapaturma, jossa Jorma loukkasi etujalkansa. Kuntouttamisprosessi olisi ollut pitkä – harrastekäyttöön, saati kilpahevoseksi kuntouttaminen ei olisi ollut mahdollista. Lopettamispäätös tehtiin yhdessä eläinlääkärin kanssa", Martikainen kertoo.Hän toteaa Jorman lahjakas 6-vuotias, joka oli edellisellä omistajallaan tehnyt rataesteissä noviisisarjaa hyvin tuloksin, herkkä, kevytrakenteinen ja jalo hevonen. "Siinä olisi ollut hyvät lähtökohdat Brisbaneen. Tämä on tosi surullinen juttu”, Martikainen harmittelee. "Se oli luonteeltaan kisahevonen, joten oli sen edun mukaista tehdä näin."Arvi perheineen on suunnannut katseensa eteenpäin, ja nyt tiimi etsii uutta hevosta seuraavan kuuden vuoden etappiin. Martikainen haaveilee Suomessa syntyneestä.”Olisihan mielettömän hienoa löytää FWB-hevonen, viedä suomalaista kasvatustyötä maailmalle. Se on suurin unelmamme.”Martikaiset hakevat 5–8-vuotiasta, ketteräkroppaista ja rakenteeltaan kevyttä kenttähevosta. Aikaraja uuden kilpahevosen löytämiseen on kuitenkin tiukka – samoin kriteerit.”Mitä enemmän liikettä, sitä parempi. Olemme tarkkoja näistä kriteereistä, etenkin iästä. 5–8-vuotias ehtisi vielä Brisbaneen. Jos se on ikäluokkatasoinen, rataestekorkeus on 110 senttiä, jos vanhempi, 120 senttiä. Periaatteessa diilihevonenkin sopisi, mutta silloin tähän pitää sitoutua kuudeksi vuodeksi, ei parin vuoden kokeiluja. Ja hevonen on pakko löytää tämän kauden aikana, saatamme joutua hakemaan isommalla kädellä muualta Euroopasta”, ratsastaja pohtii. Martikaisella on takanaan vaikea alkuvuosi. Huhtikuussa vuosikas Doris Real Miracle Arvidson (Don Real - Den Ham Blue R) löydettiin tarhastaan ontuvana. Samoihin aikoihin Viron kv-tason kenttäkilpailuissa Quarante eli Esko-Sakari (Quanto 212 -Mermus R) jäi jalastaan jumiin kilpailupaikan väliaikaiskarsinan seinän ja maan väliin. Jalassa oli ihorikko ja traumaperäinen turvotus.Kuntoutunut Esko-Sakari myytiin vain pari viikkoa ennen Jorman lopettamista. Tämän viikon maanantaina Martikaiset saivat tietää, että I.Termie R 3 eli Sessa-tamma (Den Ham Blue R - Voltaire) on luonut varsansa. Kun Arvilta kysyy, miten kaiken menetyksen keskellä jaksaa, vastaukseksi saa pitkän naurun kajahduksen. ”Tämä on ihan hullujen puuhaa, ei mitään järkeä! Mutta minulla on hyvä resilienssi tällaisiin asioihin. Olen lapsesta asti joutunut kasvattamaan persoonaani kestävämmäksi, kohtaamaan paljon haasteita ja vastoinkäymisiä silti kulkien kohti tavoitteitani, rakentanut tietä eteenpäin. Tiesin, että jokaisesta hevosesta pitää jossain kohtaan luopua. Se on karua, mutta maailma pyörii niin. Tämäkin vain vahvistaa minua.”Lisäksi ratsastaja kehuu laajaa tukiverkostoaan pyyteettömästä tuesta ja avusta. ”Kun saimme tietää, että Sessa on tyhjä, päätin että tämä oli tässä! Että Suomessa hevosen kasvattamisessa ei ole mitään järkeä. Ihan pari minuuttia somepostaukseni jälkeen Oriasema Polestar otti meihin yhteyttä. He haluavat sponsoroida seuraavan spermaerän. On hienoa, kun ihmiset haluavat auttaa aidosti sydämestään. Ja eihän tämä homma yksin toimi, tarvitaan kunnon tiimi.”Verkot uuden hevosen löytämiseksi on jokin aika sitten jo laskettu vesille, mutta lähipäivinä etsintää aletaan tekemään julkisemmin.”Tiedämme, että jossain on se meidän spekseihin sopiva hevonen. Jos sellainen on tarjolla, olkaa kilttejä ja ottakaa yhteyttä minuun tai päävalmentajaani Petri Tolmuseen. Kiirehän tässä on, periaatteessa hevosen pitäisi olla jo ensi viikolla”, Martikainen kuuluttaa.