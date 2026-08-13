Arvi Martikainen kilpailee SM:t nuorissa.
Arvi Martikainen kilpailee SM:t nuorissa. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Arvi Martikainen lähtee SM-kisoihin hyvillä fiiliksillä: ”Tuntuu hyvältä ja itsevarmalta”

Ratsastaja odottaa Keravan kilpailulta tasaista kamppailua nuorten ratsastajien kesken.
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