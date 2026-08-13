Arvi Martikainen lähtee SM-kisoihin hyvillä fiiliksillä: ”Tuntuu hyvältä ja itsevarmalta”

Kenttäratsastuksen SM-kilpailut käydään tänä vuonna Keravalla. "Hienoa päästä kisaamaan. Viime vuonna nuorten luokkaa ei järjestetty ollenkaan, mutta onneksi nyt on tarpeeksi lähtijöitä", Arvi Martikainen aloittaa. Martikainen starttaa 10-vuotiaalla FWB-ruunalla Pin Rock's Brewingtonilla (Pin Rock's Bonaparte - Dominard). Ratsukko on vakiinnuttanut itsensä kahden tähden tasolla. "Se tuntuu nyt hyvältä ja itsevarmalta. Lähdetään hyvillä fiiliksillä", ratsastaja sanoo. Martikainen odottaa tasaista kilpailua ratsukoiden välillä. "Anselmi (Laiho) on kokenut kilpailija, mutta koska hän tähtää nuorten EM-kisoihin, hän kilpailee näissä kisoissa kakkoshevosellaan Ceridiculous OH:lla (Celantus 188 - Mr. Blue). Myös Rita (Vaarala) on lahjakas ratsastaja ja hänellä on todella kiva hevonen. Jännä nähdä, miten lopputulokset ratkeavat."Ratsastaja "ei pidä mitalin voittamista epätodennäköisenä", mutta hän pyrkii kilpailemaan ennen kaikkea itseään vastaan. "Olen kääntänyt mentaliteetin niin. Keskityn omaan tekemiseen. Meillä on tulossa mielenkiintoinen ja mukava kisakokonaisuus hyvissä puitteissa. Tehdään parhaamme ja katsotaan, mihin se riittää.".Rankka kevätMartikaisella on takanaan rankka kevät. Viimeisin epäonni oli Leopold N:n eli Jorman (Levisonn 208 - Pin Rock's Black Velvet 147) lopettaminen kesäkuun puolessavälissä. Ruunan piti olla olympiahevonen Australian Brisbaneen. Martikainen tiimeineen aloitti uuden kilpahevosen etsimisen saman tien, mutta kaupat on vielä tekemättä."On tullut muutamia tarjouksia, mutta yksikään ei vielä ollut täysin sopiva meille. Toivotaan, että syksyn alettua ja kauden päätyttyä tulee lisää hevosia myyntiin. Meillä on edelleen haku päällä."Pin Rock's Brewington tuskin on hevonen Brisbaneen, mutta sen tasaisuus ja itsevarmuus ovat kehittyneet ratsastajan mielestä hyvin kesän mittaan. "Mielestäni kilpahevosessa on tärkeää, että sillä on halua suorittaa ratsastajan puolesta. Tämä tekee aina kaikkensa ratsastajan eteen. Loppukaudesta saadaan toivottavasti nostettua hevonen kansalliseen kolmeen tähteen."Hevonen on vahvoilla kouluosakokeessa. Suurin haaste on sopivan vauhdin ylläpitäminen maastoradalla. "Hevonen on tehnyt hyviä tuloksia 110- ja 120-radoilta. Se ei ota paineita kanssahevosista ja on tasainen. Meillä on maastossa helppoa ja kivaa, me pidetään siellä hauskaa. Tehtävät sujuu ongelmitta, mutta tämä hevonen tarvitsee vielä oman aikansa. Maastokokeissa edetään hevosen ehtojen mukaisesti. Sen laukasta puuttuu vielä tiettyä räjähtävyyttä. Aikaa pitää tarkkailla radalla, minuuttien seuraaminen on tärkeää. Ennen rataa pitää suunnitella reitit tarkkaan."Yliaikaa saatetaan ottaa tilanteen niin vaatiessa. "Jos olosuhteet ovat haastavat tai olemme tuloslistoilla valmiiksi vahvoilla, saatan säästää hevosta ja ottaa riskillä yliaikaa. Mutta pyritään siihen, että kahdessa tähdessä päästäisiin maaliin ilman yliaikaa. Jokainen rata on kuitenkin päävalmentajani kanssa tarkkaan suunnittelu suoritus", Martikainen päättä. Lopuksi hän toivottaa onnea kaikille Keravalla starttaaville ratsukoille..Vuonna 2024 nuorten SM-kultaa voittivat Lumi Joutsen ja Louie Bracciole (Cagliostro - Sion). Ratsukko starttaa tänä vuonna senioreissa. Jälleen nuorissa startanneet Helmi Haataja ja Queen's Quidame KM (Marius Claudius - Cardento) voittivat vuonna 2024 hopeaa. .Epäonninen Arvi Martikainen: "Jossakin on se meidän spekseihin sopiva hevonen"