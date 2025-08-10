Arvi Martikainen psyykkasi itseään koko kauden SM-kisoja varten, jotka eivät toteutuneet

Arvi Martikainen starttasi lauantaipäivän hyvistä asemista 47,7 pisteellä. Kuitenkin maastokokeen viimeisellä yhdistelmätehtävällä ratsukko hylättiin satulasta suistumisen vuoksi. ”Siinä kävi pieni etäisyysarviointivirhe. Radan tekninen suorittaminen oli kokonaisuudessaan äärettömän hyvää. Hevonen toimi kuin unelma, jokainen yhdistelmätehtävä toimi suunnitellusti ja olin ajassa kokoajan edellä. Kuitenkin viimeisellä yhdistelmätehtävällä tein kulmaesteelle liian kauas etäisyyden. Olin hevosta liian edellä, hevonen tuli lähelle estettä ja kiltisti ponnisti. Tulimme kyljelleen nurilleen, onneksi oli matalassa tempossa pehmeä laskeutuminen. Kummalekaan ei tapahtunut mitään pahaa”, Martikainen kertoo.Tippuminen harmittaa, mutta ratsastaja keskittyy positiivisiin asioihin:Lievä ärsytyksen tunne on kilpailijana. Mutta hyvin ylpeä ja tyytyväinen saa olla siitä, että saanut itsekoulutetun hevosen on saanut tekemään tehtäviä hienosti. Hevosen sydän on kyllä täyttä kultaa, kun yritti noin hyvin korvata.”.Ratsun, Pin Rock's Brewingtonin (Pin Rock's Bonaparte 182 - Dominard) vahvuudet ovat koulussa ja maastossa. Rataesteiltä kaivataan vielä treeniä.”Rataesteet eivät ole mun tai hevosen vahvin osakoe. Hevosen tekniikka rataesteillä ei ole mikään täydellinen, mutta se on varma ja rohkea suorittaja muuten. Se vain tarvitsee enemmän terävyyttä. Uskon, että se on aikakysymys: ensi talven jälkeen päästään rakentamaan vähän potkua takaosaan. Uskon, että sitten rataesteet ovat jo paljon helpompia sen jälkeen. Lisää rutiinia vaan”, ratsastaja tuumii ja lisää:”Tästä on hyvä jatkaa. Virheitä sattuu ja ne täytyy kilpailijana hyväksyä, jotta voi kehittää omaa osaamistaan eteenpäin.”Kahden tähden luokan piti olla alun perin nuorten SM-luokka, mutta se muutettiin tavalliseksi, koska luokassa on vain kaksi ikäluokkaratsastajaa, Martikainen sekä Juuli Norha ja Kamelotas (Viskis - Elektronas). Norha sijoittui kahden tähden luokassa sijalle viisi pistein 49,7..”Kyllä se harmitti. Olen alkukaudesta asti psyykannut itseäni SM-kisoja varten. Ne olivat kauden päätavoite. Mutta tälle ei valitettavasti voitu mitään. Toivottavasti tulevaisuudessa on enemmän junioreita ja nuoria tällä tasolla, oishan se mahtavaa”, Martikainen pohtii.Perjantaina ja lauantaina Martikainen kilpaili lisäksi Quarantico -ruunallaan (Quarante 212 - Mermus R) 5-vuotiaiden noviisisarjan finaalissa. Suorituskykyarvostelussa tuomari kehui, että hevosen suorittaminen parani loppurataa kohti.”Quarantico, eli Esko-Sakari, on mun tulevaisuuden tähti. Se on ollut mulla viime syksystä asti. Kenttä on sen tulevaisuuden ura, mutta sen spesiaalilahjat ovat nimenomaan rataesteiden puolella. Se on superrohkea, mutta varovainen. Hyppää voimakkaasti hyvällä tekniikalla. Se on hevonen, joka opettaa myös ratsastajaansa. Se on ihana sielunkumppani”, ratsastaja kehuu.Martikainen valmistui lukiosta keväällä, ja kesä on kulunut kilpailujen ja valmennusten parissa.”Valmistuminen oli mahtava asia. Olen päässyt keskittymään ihan täysillä nyt hevosiin. Niitä rupeaa kyllä olemaan jo kiitettävä määrä. Nykyään valmennan päätyökseni ja töitä on ollut riittävästi, se on ihana asia. Minulla on paljon nuoria ja lahjakkaita hevosia sekä hyvä ykköshevonen. Kyllä tässä elämä hymyilee”, hän päättää..Kahden tähden luokan voittivat Tiia Mäntykoski ja Roxy (Rigli-Vu - Aromats) pistein 41,3. Toisiksi sijoittuivat Aada Partanen ja Midnight Star (Chekandino - I'm a Star) pistein 43,9 ja kolmansiksi Kirsi Oksanen ja Thunder Of Love (Stenograph 176 - Concorde) pistein 44,0. .Katso kahden tähden luokan tulokset täältä.