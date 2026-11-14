Athina Onassis palasi kilparatsastukseen satulansa alla miljoonahevonen

Ratsastus- ja vähän muukin maailma kohahti, kun miljardööriperijätär Athina Onassis, 41, palasi kilparadoille lokakuussa Italian San Giovanni in Marignanossa. Edellisen kerran Onassis on nähty kilparadoilla vuonna 2023, ja silloinkin vain yhdessä kisassa. Vuonna 2022 hän kilpaili enemmän.Kisaratsuna Italiassa oli Onassiksen uusi hankinta, 13-vuotias holsteinertamma Cossinelle (Cascadello – Quebec). Se on kokenut kilpahevonen jolla aiemmin kilpaili australialainen Felix Koller 150-160 tasolla, ratsukko kilpaili myös viime kesänä Aachenissa. Ennen Kolleria tammalla oli usean vuoden ajan ukrainalainen ratsastaja Alisa Danilova. Hevosen omisti ukrainalainen liikemies Sergei Demchenko, ja kauppahinnaksi on kerrottu 1,2 miljoonaa euroa.Onassis lähti Italiassa pitkän kisatauon jälkeen varovaisemmin radalle 125-luokissa.Onassiksen monin tavoin traaginenkin elämäntarina on varmasti tuttu. Athinan äiti oli kreikkalaisen miljonäärilaivanvarustajan Aristotle Onassiksen tytär, ja isä ranskalainen miljonääri. Vanhemmat kuitenkin erosivat kohta Athinan syntymän jälkeen. Kun Athina oli kolmevuotias, hänen äitinsä kuoli ja hänet lähettiin isänsä ja tämän uuden vaimon luokse. Lapsuutta määrittelivät henkivartijat, perintöriidat ja sukunimi, joka herätti jatkuvaa maailmanlaajuista huomiota.Hevosista tuli Athinalle keskeinen osa hänen identiteettiään. Hän aloitti ratsastuksen jo pienenä ja edusti Kreikkaa myös arvokisoissa.Onassiksella on ollut resursseja järjestää hevosurheilu omalla kohdallaan toimimaan ja tuloksia on tullutkin. Vuonna 2021 Onassis oli Tanskan EM-kisoissa henkilökohtaisella 14. sijalla silloisella hevosellaan AD Camille Z:lla. Hän tapasi itseään 12 vuotta vanhemman brasilialaisen olympiaratsastaja Alvaro ”Doda” de Miranda Neton jo 18-vuotiaana ja pari avioitui kun Onassis oli 20-vuotias. Pariskunta muutti Brasiliaan. Avioliitto päättyi kuitenkin 10 vuoden kuluttua de Miranda Neton uskottomuuteen. Avioerossa jättiomaisuudesta taisteltiin vuosia. Lopullinen ero tuli voimaan Belgiassa 2017.Onassis viettää hyvin yksityistä elämään Belgiassa Valkenswaardin kartanossaan hevosten ja koiriensa kanssa. Hän on laajentanut suuryrityksen toimintaa hevosbisneksen puolelle ja päätyi siinä yhteydessä myös pitkälliseen riitaan Global Champions Tourin perustajan ja omistajan Jan Topsin kanssa. Onassis sijoitti Topsin GCT-sarjaan 63 miljoonaa euroa. Onassiksen lakimiehet totesivat Topsin kertoneen paikkansa pitämätöntä tietoa GCT-sarjasta ja yrityksen taloudellisesta tilasta. Riita ratkaistiin lopulta sovittelulla Amsterdamilaisessa tuomioistuimessa..63 miljoonaa Global Champions Touriin sijoittanut Athina Onassis haluaa eroon omistuksestaan