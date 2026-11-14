Athina Onassis, miljardööri-esteratsastaja tekee paluuta radoille.
Athina Onassis, miljardööri-esteratsastaja tekee paluuta radoille. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Athina Onassis palasi kilparatsastukseen satulansa alla miljoonahevonen

Kreikatar on takavuosina tehnyt hyvää tulosta huippu-urheilussa. Nyt hän palasi satulaan.
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