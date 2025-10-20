Aura Vasama toinen Herningin U25 GP:ssa – "En sulje pois mc-luokkia"

Hollannissa talliaan pitävä 22-vuotias esteratsastaja Aura Vasama sijoittui sunnuntaina toiseksi U25-ratsastajien GP:ssa. Tanskan Herningissa kolmen tähden kilpailujen 145 cm korkeudella hypätyssä luokassa uusintaan selviytyi vain kolme ratsukkoa. Luokan voitti Tanskan Frederik Fensholt hevosella Take A Chance On Me Z (Taloubet Z - Aldatus Z).Vasama kilpaili Herningissä kolmella hevosellaan, ja sijoitus tuli 8-vuotiaalla Comme With Me ruunalla (Comme il Faut – Casall), joka on ollut Vasamalla 6-vuotiaasta lähtien.”Radalla oli aika paljon tekemistä verrattuna edellisten päivien ratoihin, mutta mä luotan Commeen. Se on hyvä ja smartti hevonen, saatiin ihan sujuva rata”, Vasama kommentoi.Vasamalla oli mukanaan myös 9-vuotias Eowyn de Goedereede Z (Elvis Ter Putte – Nabab de Reve) ja iso lupaus, vasta kesällä Vasaman alle tullut 11-vuotias Deejay Kdw Z (Diamant de Semilly – Vigo D´Arsouilles), josta Vasama odottaa paljon.Mikä hevosista on ykköshevosesi?”Kyllä se varmaan on Deejay, mutta nänä kaksi muuta ovat myös todella hyviä. Eowyn on todella kiva, hyvä hallihevonen 140-150 luokkiin. Voihan olla myös, että Comme ottaakin ensi vuonna mun ykköshevosen paikan. Deejayn kanssa on vielä hienosäätöä, ensi viikolla mennään Hollannissa Leeuwardeniin kisoihin, varmaan joku 155 luokka hypätään.”Kolme hyvää hevosta, mitä ajattelet maailmancup-radoista? Suomalaiset varmaan kaikki toivovat, että sinut niillä nähtäisiin.”En sulje pois mc-luokkia. Jos siis kaikki menee suunnitellusti ja saan sopivia kisoja alle. Helsinki tietenkin olisi ykköstoive ja olen tykännyt kovasti myös Amsterdamin osakilpailusta.”Herningissä kilpailtiin 3* esteluokkia, mutta samaan aikaan siellä oli myös kouluratsastuksen mc-osakilpailu. Ehditkö yhtään nähdä kouluratsastusta?”Näin sen pääluokan jonka Tanskan Cathrine Dufour voitti. Olihan se upeaa ja hienoa katsottavaa”, Aura Vasama kertoo suunnatessaan kohti kotia Hollantiin..Tulokset.Junioreiden hallimestaruus Sani Illille ja Its Me G:lle – kausi 2025 on ollut opettavainen.Ypäjän Pohjola Gold -osakilpailun voittaja Marina Ehrnrooth kilpailee nyt "leppoisammalla aikataululla"