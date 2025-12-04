Ratsastusuutiset
Aura Vasamalle ranskalainen huippuhevonen
Tamma Ganache de Riverland vaihtoi omistajaa.
Ranskalaisratsastaja Olivier Robertin satulan alta tunnettu 160-tykki Ganache de Riverland (Vagabond de la Pomme - Vigo d'Arsouilles) on siirtynyt Aura Vasaman omistukseen.
"Ganachen elämässä kääntyy uusi sivu", Robert kirjoittaa somessaan ja julkaisee kuvan tallin käytävältä.
Vigo d'Arsoullesiin tiukasti linjattu huippusukuinen rautias selle francais -tamma on melkoisen valmis pakkaus. Se vaihtoi ratsastajaa Marie Demontesta Olivier Robertiin helmikuussa ja nousi viiden tähden tasolle tämän kanssa maaliskuussa. Ratsukko hyppäsi viimeksi Lyonin viiden tähden 160-GP:ssä yhdellä pudotuksella sijalle 11.
Vasama vahvisti tiedon Hevosurheilu Ratsastukselle keskiviikkoiltana.