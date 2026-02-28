Auto- ja hevosurheilu vertautuvat toisiinsa: "Taitavampi kuski voittaa"

Ralliurheilulla ja kouluratsastuksella ei kuvittelisi olevan paljoakaan yhteistä, mutta kyllä niillä on. Muutakin, kuin hevosvoimat. Näin vakuuttaa rallikartturi-kouluratsastaja Reeta Hämäläinen. Hämäläinen joutui ralliurheilun pariin jo verenperintönä, sillä hänen isänsä oli ralliajaja. Hämäläinen on osallistunut MM-sarjan osakilpailuun sekä WCR2-sarjaan.Mutta kouluratsastus?”Ehkä vähän yllättävää, mutta kyllä niissä on paljon samaa. Hevosten kanssa pitää olla ihan koko ajan läsnä ja osata tehdä nopeasti päätöksiä, samaa vaatii ralliurheilu. Rallissa erot on tosi marginaalisia – niin myös kouluratsastuksessa.”Hämäläisellä on tätä nykyä kaksi hevosta. Hän on ratsastanut lapsesta asti ja kilpaillutkin nuorena, mutta päätyi vasta aikuisena ostamaan omia hevosia. ”Kun olin lapsi, äiti kannusti meitä kokeilemaan vaikka mitä lajeja. Ratsastus kolahti ihan saman tien!” kertoo Hämäläinen.”Hevosia oli sitten parhaimmillaan – tai pahimmillaan - jo kuusi ja oli oma talli. Nyt sitten koronan jälkeen, ja koska on aikatauluhaasteita, on enää kaksi hevosta Lappeenrannan seudulla pikkutallilla. Sunshine Girl on Saga Tervosen ex-kisahevonen, ja Szultan on unkarilainen puoliverinen. Olen ollut aikoinani Sagan hevosenhoitajana ja ja sitä kautta tuli Sunshine.”Hämäläinen jatkaa vielä ralliurheilun ja kouluratsastuksen vertailua.”Jos kahdella kuljettajalla on saman tasoiset autot, taitavampi kuski voittaa. Sama homma hevosten kanssa, kaikki riippuu siitä joka siellä satulassa istuu.”Hämäläinen tähtää Sunshine Girlillä tällä kaudella prix de StGeorge -luokkiin. Häntä valmentavat Janne Bergh ja Kristina Aalto, joka viimeksi mainittu on paitsi ratsastaja, myös drifting-kuljettaja.Mentaalivalmennus on tärkeä osa ennen ralli- tai kouluratsastuskisaa.”Psyykkaan itseni aina ennen koulurataa, että pääsej flow-tilaan. Hevonen sen sijaan on semmoinen kuningatartamma että sen itseluottamuksella pärjää missä vain”, päättää Hämäläinen.