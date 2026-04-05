Axel Lindberg asettui viideksi viikoksi Etelä-Ruotsiin: "Kilpailukausi alkuun"

"On tässä kausi jo aloitettu, olin toissaviikollakin Ruotsissa kansallisissa kisoissa, mutta valmistelukisoja nämä vielä ovat", Lindberg kertoo. Hän oli tänään pääsiäissunnuntaina Kristianstadin kenttäkisojen kahden tähden luokassa neljäs 12-vuotiaalla FWB-ruuna Bonapartiksella (Bonaparte N - Kancellar xx). Ratsukko otti koulukokeessa 69,7 prosenttia ja oli sen jälkeen väliaikasijalla 5. Rataesteillä tuli yksi pudotus ja maasto meni puhtaasti ja aikaan. Kokonaistulos 30,2 riitti neljänteen sijaan. Ilman rataestepudotusta suomalaisratsukko olisi voittanut luokan, mutta se ei ollut tällä kertaa tärkein tavoite. Luokan voitti ruotsalaisratsukko Aria Ramkali/Flanders tuloksella 27,3. "Halusin Bonalle hyvän suorituksen, tämä oli valmistelua kohti isompia luokkia", Lindberg kertoo. Hevoset ovat tutun suomalaispariskunnan pitämällä tallilla Skoonessa, jossa Lindberg on ollut usein ennenkin.Hänen kanssaan kisamatkalla on myös ratsastaja Sonja Martimo, joka myös kilpaili tänään kansallisessa luokassa hevosellaan Rossaneny Krafty Rose. Muut suomalaiset ovat jakautuneet kuka mitenkin.Keskiviikkona Lindberg lähtee Strzegomiin Puolaan, jonne tulevat mukaan Cascada ja Quelle Bonne. Bonapartis jää Ruotsiin viettämään vapaata pidennettyä viikonloppua. Ohjelmassa on lyhyt neljä tähteä Quelle Bonnelle. Tätä kvaalia ratsukko ei sinänsä tarvitse, vaan h-hetki on toukokuussa, jolloin pitäisi ratsastaa pitkä neljä tähteä ja saada sieltä MM-kvaali. Cascada starttaa lyhyen kolmosen. Kaikkiaan Euroopan reissu kestää viisi viikkoa. Lindberg on töissä, mutta ei tietenkään taloudellisesti yhtä tehokkaasti, kuin jos olisi koti-Suomessa."Pakko se kuitenkin näin on tehdä, jos kilpailla haluaa", hän toteaa. MM-kisat ovat kauden päätavoite ja Quelle Bonne on hevonen, jota Lindberg näihin kisoihin kaavailee. Hän arvelee saavansa sinne mukaan ainakin Sanna Siltakorven, joka on lupaillut osallistua. Joukkueen saaminen ei tunnu tässä vaiheessa todennäköiseltä, sillä Hedwig Wikströmillä on omat U25-kisansa. Lindberg oli Quelle Bonnella viime viikonloppuna kansainvälisessä kisassa Saksan Luhmühleniin."Ei se nyt niin pitkä reissu ollut, viiden tunnin ajomatka. Vähän niin kuin Niinisaloon menisi." CCI2*-tulokset täällä