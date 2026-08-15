Axel Lindberg ja Quelle Bonne MM-maastosta maaliin kuin tuosta vain.
Axel Lindberg ja Quelle Bonne MM-maastosta maaliin kuin tuosta vain. Kuva: Outi Räisänen
Ratsastusuutiset

Axel Lindberg 0,8 aikavirheellä maaliin - nousee tuloksissa huimasti: "Hyvällä hevosella se on helppoa"

Suomalainen Axel Lindberg ja Quelle Bonne tulivat isoa, rohkeaa laukkaa lähdöstä maaliin elämänsä vaikeimmalla maastoradalla.
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