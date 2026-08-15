Axel Lindberg 0,8 aikavirheellä maaliin - nousee tuloksissa huimasti: "Hyvällä hevosella se on helppoa"

Maastokoe suurinpiirtein puolivälissä. 16 hylättyä tai keskeyttänyttä. Tom McEwen ja JL Dublin johdossa kahdella aikavirheellä. Axel Lindberg ja Quelle Bonne väliaikasijalla 8 - 0,8 aikavirheellä!Yhteistulos on nyt 39,8 miinuspistettä. Elmo Jankari oli oikeassa veikatessaan, että Lindberg tulee jatkamaan koulukokeesta aivan toisilla lukemilla. Axel Lindberg oli hyvällä tuulella, niin kuin hän yleensäkin on. Onnitteluja tuli oikealta ja vasemmalta. Itse hän ei pitänyt suoritustaan juuri minään."No, se on niin helppoa kun sulla on hyvä hevonen", Lindberg summasi. Hän on tiennyt aina, että Quelle Bonne ei ole tavanomainen tamma."Joo, se oli alusta asti selvää. Kyllähän sä sen tunnet, ootko Volvon vai Ferrarin ratissa."Maastorata käveltiin viisi kertaa päästä päähän. Metodi oli se, että Lindberg ja Sanna Siltakorpi kävelivät ne reitit mitkä päättivät mennä ja joukkueenjohtaja Elmo Jankari käveli mittapyörän kanssa perässä ja otti askelmerkkejä milloin pitää olla missäkin kohdassa, jotta pysyy ajassa. Lindberg kertoo, että nopeimmat ja suorimmat reitit mitattiin, ja niissä oli 570 metrin minuuttivauhdilla tarkoitus pysyä. Kun aikaa suorittamiseen on vajaat 10 minuuttia, kello piippaa joka minuutti. Nämä piippaukset ratsastaja painaa mieleensä ja tietää missä kohtaa silloin on tarkalleen oltava. Jotkut kirjoittelevat merkkejä tussilla käteensä, mutta Lindberg luottaa muistiinsa. MM:iin lähtevästä tiimistä on keskusteltu koko vuosi ja osa edeltävääkin vuotta. Lindberg ja Siltakorpi olivat tiukkoina SRL:ään nähden ja saivat kilpailuihin mukaan ne henkilöt, joista on oikeasti hyötyä."Jokaisen on tiedettävä mitä tekee, jotta siitä on ratsastajalle apua. Ja kun sä olet tehnyt tätä, sä tiedät milloin pitää auttaa ja milloin antaa vähän tilaa."Lindberg sai 0,8 sakkopistettä, mikä tarkottaa kahta sekuntia yliaikaa."Ne tuli sellasessa kohdassa, missä ei päässyt sujumaan ihan rytmistä siihen hyppyyn, vaan piti esimerkiksi ihan pikkasen ottaa kiinni. Ei siihen enempää tarvita."Yhtään sellaista estettä ei ollut, mikä olisi etukäteenkään tuntunut mitenkään hankalalta. Eikä jälkikäteenkään."No, siis se hyvä hevonen..."Quelle Bonne iskee takuuvarmasti jokaisen silmään tällaisen suorituksen jälkeen. Kaikki haluavat tämän hevosen nyt, Axel, vai?"Kyllä. Mäkin haluan sen hevosen", hän vastaa.Maasto ei väsyttänyt sen enempää hevosta kuin ratsastajaakaan."Ihan oikeesti, toi hevonen rakastaa laukata maastossa. Siellä se menee ihan onnessaan."Kisa ei vielä ole tässä. Rataestaekoe huomenna tulee olemaan kompastuskivi monelle. Toivotaan että se ei ole sitä suomalaisratsukolle."Toivotaan parasta huomiselle! Nyt hoidetaan, palautellaan ja viilennellään hevosta ja lataudutaan huomiselle", Lindberg päättää.FWB-ruuna Lucas Stone otti Samantha Lissingtonin ratsastamana maastossa yhden estevirheen ja reilut viisi pistettä yliaikaa ja vaipui yhteispisteillä 54,9 tuloslistalla alemmas. Tämäkin oli kuitenkin varsin hyvä suoritus vielä nuorelta hevoselta. Tulokset täälläJuttua päivitetään.