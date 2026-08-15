Baanalla. Axel Lindberg ja Quelle Bonne.
Baanalla. Axel Lindberg ja Quelle Bonne. Kuva: Outi Räisänen
Ratsastusuutiset

Axel Lindberg lähtee rataestekokeeseen sijalta 27 – Michael Jung hyppäsi johtopaikalle

Axel LIndbergillä on hyvät mahdollisuudet nousta vielä tuloslistalla. Mutta tulokseen pitää olla tyytyväinen jo nyt.
Julkaistu
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