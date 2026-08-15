Axel Lindberg lähtee rataestekokeeseen sijalta 27 – Michael Jung hyppäsi johtopaikalle

Saksan ihmemies Michael Jung nousi MM:ien kentän maastossa väliaikasijalle numero yksi. Väliaikalukemat ovat 23 miinuspistettä. Hän ei tietenkään ole aikeissa luovuttaa paikkaa enää pois ja usein hän hyppää fischerChipmunkilla ratesteet puhtaasti. Mutta ei aina. Viimeksi tuli heinäkuisessa lyhyessä neljässä tähdessä kaksi rataestepudotusta. Toukokuussa toisaalta samalla vaikeustasolla puhtaasti koulukokeesta maaliin 28 virhepisteellä. Myös EM-kisat menivät Blenheimissä viime syksynä ilman rataestevirheitä ja Jung sai hopeamitalin. Kakkosena on maaston jälkeen britti Rosalind Canter, joka myös meni maaston aikaan ja virheittä. 23,4 miinuspistettä. Toinen britti Laura Collett ja London vaanivat 0,2 miinuspisteen päässä. Kärjen osalta koulukokeen tulos on usein ratkaiseva. Mutta koulukoe ei ratkaise kärki-viidentoista ryhmää. Ja tähän ryhmään pyrkii Axel Lindberg. Ihmemies on myös Lindberg, joka nousi tuloslistan häntäpäästä sijalle 27. Jos rataesteet menevät sunnuntaina puhtaasti, luvassa on vielä roimaa parannusta tuloksiin. Rataesteet ovatkin maasto-osion ohella Lindbergin vahvuus, sillä sitä puolta on viime vuodet ahkerasti harjoiteltu. . Mutta mistä Lindberg on saanut käyttöönsä noin hyvän hevosen?Lindbergin pitkäaikainen hevosenomistaja Maria Lucander-Aminoff vastaa puhelimeen Aachenista ja kertoo, että hän ja puoliso Cajus eivät tuona vuonna saaneet yhtään omaa varsaa, joten he päättivät tarttua ystävänsä ja entisen työntekijänsä Kati Siebrechtin vinkkiin yrittää huutaa paria mielenkiintoista estesukuista tammavarsaa Hannoverin eliittihuutokaupasta.Nämä tammat olivat sinä kesänä 2015 syntyneet maitovarsat Die Lady (Diacontinus - Acorado I) ja Quelle Bonne (Qualito - Diarado). Ostajat tekivät tarjouksensa kotisohvalta netin kautta. Kiirettä piti, jos mieli saada haluamansa. "Huutaminen on aika kiivasta toimintaa noissa huutokaupoissa", Lucander-Aminoff kertoo.Ostajia miellytti Jürgen Uhlenwinkelin kasvattaman Quelle Bonnen emä Dorentana, joka näytti urheilulliselta ja hyvältä. Varsa ei ollut kallis, koska tuohon ajankohtaan varsoista oli suoranaista ylituotantoa, Lucander-Aminoff muistelee. Hintaa hän ei kuitenkaan tässä halua kertoa. Kun varsat sitten tulivat Suomeen heidän tallissaan Espoossa ei ollut tilaa, joten ne menivät suoraan Axel Lindbergille ja ovat olleet hänellä siitä pitäen. Lindberg on kouluttanut ja sisäänratsastanut molemmat."Axelin kanssa on tehty pitkään yhteistyötä. Hänellä on tällä hetkellä viisi meidän hevosta, joista yksi, 22-vuotias Laptop on siellä eläkkeellä."Mitä omistajilla on suunnitteilla Quelle Bonnen kanssa? "Quelle Bonne ei ole myytävänä", Lucander-Aminoff kertoo. Tamma kiinnostaa tällä hetkellä ostajia, mutta sillä on muuta ohjelmaa. Mennä Suomen lipun alla niin pitkälle kuin pääsee. Eli Los Angelesiin.Tulokset täällä