Axel Lindberg ja Quelle Bonne.
Axel Lindberg ja Quelle Bonne. Kuva: Miia Lahtinen
Ratsastusuutiset

Rataestekoe ohi – Axel Lindberg tuloslistan paremmalla puolella

MM-kisojen kenraaliharjoitus on nyt ohitse.
Julkaistu
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Axel Lindberg
Quelle Bonne
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