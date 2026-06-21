Rataestekoe ohi – Axel Lindberg tuloslistan paremmalla puolella

Tulokset ovat täällä: Axel Lindberg ja Quelle Bonne (Qualito - Diarado) sijoittuivat neljän tähden kilpailuissa 16. sijalle pistein 49,9. Lauantaina ratsukko nousi maaston jälkeen 29 sijaa ylöspäin tuloslistalla, sijalta 46 sijalle 17. Sunnuntaina Lindberg nosti sijoitustaan yhdellä sunnuntain rataestekokeen jälkeen. .Kilpailu järjestettiin Saksan Luhmühlenin helteessä. Luokka toimi valmistelevana kenraaliharjoituksena elokuun MM-kisoihin. .Juttua päivitetään. .Katso tulokset täältä. .Axel Lindbergin juhannusaatto sujuu kenraaliharjoituksissa: "Tähänastisista nelosista varmasti haastavin"