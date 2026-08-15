Axel Lindberg starttaa maastoon, Sanna Siltakorpi joutui vetäytymään. Elmo Jankari jatkaa joukkueenjohtajana ja kertoo, että nyt panostetaan Axeliin, jolla on täydet mahdollisuudet tehdä hyvä suoritus tänään.
Axel Lindberg starttaa maastoon, Sanna Siltakorpi joutui vetäytymään. Elmo Jankari jatkaa joukkueenjohtajana ja kertoo, että nyt panostetaan Axeliin, jolla on täydet mahdollisuudet tehdä hyvä suoritus tänään. Kuva: Leena Alérini
Ratsastusuutiset

Sanna Siltakorpi ei starttaa MM-maastoon – Elmo Jankari: "Nyt panostetaan kaikki voimat Axeliin"

Sanna Siltakorven Bofey Click on loukannut jalkansa.
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