Sanna Siltakorpi ei starttaa MM-maastoon – Elmo Jankari: "Nyt panostetaan kaikki voimat Axeliin"

Tänään aamulla havaittiin, ettei Bofey Click ole sataprosenttisessa kilpailukunnossa. Hevonen on mahdollisesti loukannut jalkaansa eilisen koulukokeen tai verryttelyn aikana."Tällaista tämä on", toteaa joukkueenjohtaja Elmo Jankari ja kertoo ruunan käyneen kuumana koulukokeessa ja pitää mahdollisena, että se on siinä kolauttanut itsensä."Kun porukka rupesi taputtamaan, se rupesi hyppimään ja loikkimaan siinä ja teki sitä myös verkassa. Ja kun niillä ei ole suojia jalassa."Suomen joukkueen eläinlääkäri Tanja Pehkonen tekee jatkotutkimuksia ja hoitaa hevosta. Diagnoosia odotellessa on selvää että hevosella ei startata."Siinä ei lasketa sitä, vaikka kuinka itse olisi halunnut jatkaa."Jankari on kävellyt 5,6 kilometrin.maastoradan nyt moneen kertaan ja toteaa sen olevan ihan kunnon kansainvälinen mestaruusrata. Hän sanoo, että nyt panostetaan kaikki voimat Axel Lindbergiin. Jankari toteaa tämän vaikeustason olevan Lindbergille ensimmäinen kerta."Kaikki mahikset on mennä hyvin. Axel on nopea ja hyvä maastossa eikä siellä ole mitään ns. killeriä."Jos Lindberg onnistuisi tekemään jatkossa nollanollaa, Jankari veikkaa, että hän voi nousta hyvinkin 15 parhaan joukkoon. Mitalille ei realistista mahdollisuutta ole, ne jaetaan todennäköisesti koulukokeessa muodostuneiden asetelmien perusteella. Axel Lindbergin ja Quelle Bonnen lähtöaika on klo 13.03 Suomen aikaa.