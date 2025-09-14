Axel Lindberg teki Ruotsissa tähän astisen uransa parhaan kouluradan

Nordic Baltic Championship- eli PM-kisat Ruotsin Össjössä ovat nyt ohi ja Axel Lindberg oli senioreiden kisassa neljäs 11-vuotiaalla FWB-ruuna Bonapartiksella (Bonaparte N - Kancellar xx).Tällä kertaa mahdollisuudet olivat vaikka mihin. Ratsukko nimittäin voitti koulukokeen upealla tuloksella 29,9."Se oli ensimmäinen kerta ulkomaan kisoissa", Lindberg iloitsi. "Tehty työ alkaa purra."Valitettavasti rataesteillä putosi kaksi puomia, mikä vei kultamitalin. Tämä tietenkin harmitti, sillä Bonapartis ei yleensä tee rataestevirheitä. Estekoe käytiin Össjössä ahtaalla nurmikentällä, mikä ei ollut isolaukkaiselle Bonapartikselle omiaan."Ja tietysti olisi pitänyt ratsastaa paremmin", Lindberg lisää. Maastokokeessa ratsukko otti 5,2 aikavirhettä, joita ilman olisi hellinnyt vielä henkilökohtainen pronssi.Lumi Joutsen oli luokassa Louie Bracciolella sijalla 16. tuloksella 73,3 virhepistettä ja Elmo Laiho Balilla sijalla 21 tuloksin 84,4. Emmi Tapio ja Evyta ottivat sijan 26 tuloksella 122,7. Kisan voitti Norjan Heidi Bratlie Larsen hevosellaan Sr Lonestar My Hunter. Voittotulos oli 34,7. Ruotsi vei kultaa ja Suomi oli joukkuekisassa neljäs. Junioreissa Anselmi Laiho oli Conradhilla 14. tuloksella 72,1 ja hänen siskonsa Inkeri Ewan Stonella 17. tuloksella 88,8. Suomella ei ollut kilpailuissa juniorijoukkuetta. Kulta meni Ruotsille. Lindberg lähtee tänään kotimatkalle ja aikoo ehtiä Tukholman aamulauttaan. Kisakausi ei vielä ollut tässä, sillä Quelle Bonnelle lähdetään vielä hakemaan siltä puuttuvaa neljän tähden kvaalia."Sen kanssa kävi tyhmä virhe viime viikonloppuna Strzegomissa, kun hyppäsin maastossa väärän vaihtoehtoesteen, jonka takia suoritus hylättiin. Olin kävellyt reitin väärin", Lindberg kertoo.Senioreiden PM-luokan, lyhyen 3 tähden luokan tulokset täälläPM-kisojen kaikki tulokset täällä