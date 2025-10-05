Axel Lindberg toinen Strzegomin neljässä tähdessä – "En uskonut vielä tänä aamuna, että palkinto tulee"

Axel Lindberg sijoittui Puolan Strzegomissa lyhyessä neljän tähden kilpailussa toiseksi hevosellaan Quelle Bonne (Qualito - Diarado). "Kokonaisuudessaan ei ollut huippuviikonloppu. Kaikilla hevosilla jäi kaikissa osakokeissa parannettavaa, paitsi Bonnella maastossa. En uskonut vielä tänä aamuna, että palkinto tulee", Lindberg kertoo.Maaston vaikeus yllätti, eikä virhepisteettömiä suorituksia tullut yhtään. Quelle Bonnelle sai yliajasta 1,6 virhepistettä."Oli aika mutkittelevaa ja oli paljon vaikeita tehtäviä, joissa piti olla tarkkana, se vie aikaa. Mulla oli kyllä kello, mutta en sitä katsonut Bonnen kanssa. Se on luontaisesti niin nopea."Lindberg on aiemmin kuvannut 10-vuotiasta tammaa parhaaksi hevoseksi, mikä hänellä on ollut."Se on hyvä kaikissa osakokeissa, mutta erityisesti sille on luonnollista mennä nopeasti ja hypätä. Muihin osakokeisiin se vielä tarvitsee enemmän ratsastettavuutta, että saa sen laadun näytettyä."Viikonloppuna oli vaikeuksia vaihtojen ja sulkutaivutusten kanssa, mutta myös perusliikkumista on parannettava vielä."Se on niin nopea, että tulee helposti pieniä virheitä. Se ei varsinaisesti kuumu, mutta on vielä epätasainen."Strzegomista oli tavoitteena saada kvaali neljästä tähdestä, mikä oikeuttaa nyt osallistumaan pitkään neljään tähteen ja sitä kautta mestaruuskilpailuihin.SM-ratsu Bonapartis osallistui viikonloppuna ensimmäiseen neljän tähden kilpailuunsa. Sen kanssa tuli maastossa ohimeno. "Se hyppäsi tosi isosti veteen ja sen jälkeen oli vinolinja. Kun se hyppäsi sisään niin isosti, en saanut sitä tarpeeksi hyvin linjalle ja tasapainoon. Se liukui esteestä ohi. Kiire loppui siihen, sen jälkeen oli vain tavoite saada sille kokemusta."Kisat olivat kauden viimeiset ja hevoset saavat nyt tauon."Aika koulupainotteista tulee olemaan tämä talvi. Joulukuussa hevoset palaavat hommiin. Sillä välin saan mennä nuoremmilla hevosilla, ne tarvitsevat rataestekisoja ja ehkä jonkun koulukisan", Lindberg kertoo. .Tulokset