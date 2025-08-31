Axel Lindberg, Kristiina Lindblad, Kronos SW ja Ritva Lindblad.
Axel Lindberg, Kristiina Lindblad, Kronos SW ja Ritva Lindblad. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Axel Lindbergille Teittilän ensimmäinen kaksi tähteä – kotiin Sipooseen hän ajaa Sir Greg autossaan

Axel LIndberg oli tyytyväisenä viikonloppuunsa Vasama Ridersien kenttäkisoissa, jotka olivat ensimmäiset Teittilän Tallin mailla.
Julkaistu
