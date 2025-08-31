Axel Lindbergille Teittilän ensimmäinen kaksi tähteä – kotiin Sipooseen hän ajaa Sir Greg autossaan

Axel Lindberg tuli kannattamaan kisajärjestäjää ja ottamaan Suonenjoelta Die Ladylla mukavan voiton ennen kuin starttaa maanantaina aamulaivalla Puolaan kahden hevosensa, Cascadan ja Quelle Bonnen kanssa. Ja yhden kolmannenkin, sillä Italiaan myyty Sir Greg matkustaa hänen kanssaan Puolaan asti, josta sen uusi omistaja sen tulee hakemaan. Teittilässä SIr Gregin lähtöä surtiin."Mä olen itkenyt aamusta asti", Päivi Manninen myönsi. Sir Greg itse oli täysin epätietoinen elämänmuutoksesta ja suhtautui halailuihin tyynenrauhallisena tarhastaan käsin. "Veera kävi sen kanssa kahdestaan aamulla kävelemässä ja jättivät sillä lailla toisilleen hyvästit."Puolasta Lindberg palaa heti Suomeen ja starttaa sen jälkeen PM-kisoihin Bonapartiksen kanssa. Teittilän kahden tähden palkintojenjakoon Lindberg ilmaantui kimon KWPN-ruuna Kronos SW:n (Ephebe for Ever - Corland) kanssa, jota hän pitää erittäin potentiaalina hevosena. Hevosen omistaa lappeenrantalainen Kristiina Lindblad, joka on sivussa polvivamman takia. Hevonen on ollut Lindbergillä aiemminkin, silloinkin sen omistajalla on ollut loukkaantumisia. Hevonen on erittäin lupaava ja sille povataan tulevaisuutta neljän tähden radoilla."Ja mä aion kyllä itse olla se, joka sitä niillä radoilla ratsastaa. Kunhan ei vaan joudu taas jonkun junan alle", Lindblad naurahtaa. Hevonen tuli hänelle alunperin myyntiin yhteistyökumppani Ilona Majewskalta, joka oli ostanut sen rataestekäyttöön hollantilaisesta huutokaupasta.Tapahtui se, mikä joskus tapahtuu, myyjä mieltyi hevoseen ja osti sen itselleen. "Tällä kaudella pitäisi palata satulaan ja ensi vuonna kolmea tähteä."