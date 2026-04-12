Becky Moody, tietenkin

Iso-Britannian Becky Moody oli selkeä ennakkosuosikki Fort Worthin maailmancupin koulufinaalissa. Eikä hän pettänyt.

John Lennonin Imagine oli sisääntulomusiikki, ja siitä ratsukko veti heti maksimipisteet, kymppejä ja yhdeksikköjä.

Lennonista lähdettiin suoraan laukkaohjelmaan Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band -kappaleen tahtiin. Kakkosvaihdot kaariympyrällä menivät mukavasti musiikin rytmissä. All You Need Is Love -piaffit ja niin edelleen. Beatlesin valitseminen on viisas veto, kun ottaa huomioon tuomariston keski-iän. Vain yksi viidestä tuomarista (Christoph Umbach) ei antanut musiikista kymppiä, ja häneltäkin heltisi kuitenkin 9,8.

Katsomossa näytti olevan kosolti tyhjää tilaa, vaikka FEI:n kamerat yrittivätkin välttää tyhjiä penkkirivejä. Ääntä jenkkiyleisöstä kuitenkin lähti ja selväksi kävi, ett brittiratsukko on heidän suosikkinsa.

88,3 prosentin tulos on ratsukon tähän astinen paras. Sillä heltisi 60 500 euron ykkösrahat ja maailmancupin finaalivoittajan titteli.

"Proud of my pony!" Moody totesi ja arveli ponyn, itse kasvattamansa Jägerbombin, nauttineen kilpailusta itsekin.

"Tämä oli todella, siis todella vaikea testi, mutta hevonen oli kanssani alusta loppuun", hän kertoi.

Moodyn tiimi on hyvin pieni, siihen kuuluu hän itse ja Kim Masson, joka hoitaa paitsi hevosen groomaamisen myös ratsukon markkinoinnin.

Kakkoseksi ratsasti Christian Simonson Indian Rock (83,8 prosenttia), ja kolmanneksi kiri Puolan Elena Sysojeva Maxima Bella (80,7 prosenttia).

Tuomarit:

E: Magnus Ringmark (SWE)

H: Alice Schwab (AUT)

C: Christof Umbach (LUX)

M: William Warren (USA)

B: Francis Verbeek-van Rooy (NED)