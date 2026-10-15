Boostii-ilmiö ei näy SRL:n alla

Yle uutisoi 5.10. Turun seudulla tilanteesta, jossa yrityksen rinnalle syntyy yhdistyksiä tarkoituksenaan hyötykäyttää Boostii-mallia, jossa jokainen kouluikäinen saa 160–260 euroa vuodessa rahallista tukea harrastamiseen. Ylen mukaan vastaavaa tukimallia ei ole käytössä muualla Suomessa. Turussa Boostii-mallin rahoituksesta vastaa Turun kaupunki. Etu on turkulaisille, mutta sitä voi käyttää Turun ympäryskunnissa toimivien seurojen maksuihin, mikäli kyseessä oleva seura on rekisteröitynyt palveluntarjoajaksi Turun Boostii-järjestelmään.Ylen uutisessa mainittu Tikkulan ponitalli perusti järjestelmän käyttöönottamiseksi Tikkulan ponitallin harrasteratsastajat ry:n. Jäsenmaksu on kymmenen euroa vuodessa. Kyse on jo pari vuosikymmentä toimineesta matalan kynnyksen harrastetallista. Tikkulan ponitallilla ei ole suunnitelmissa liittyä SRL:n alaiseen toimintaan.”Olemme sitä miettineet, mutta siinä on liikaa sääntöjä, esimerkiksi kenttä ei ole metrilleen vaatimukset täyttävät”, kertoo Marie Murmelin.Tallilla on vakioasiakkaita, jotka ovat ratsastaneet jo vuosia Tikkulassa ja siirtyneet käyttämään Boostii-etua, kun se tuli mahdolliseksi. Jonkin verran asiakkaita on tullut edun myötä.”Minulla on ollut tämä talli jo 26 vuotta ja ollut samantyylistä toimintaa aina. Keskitytään enemmän perheen pienempiin ja ala-asteikäisiin. Ratsastus on hauskaa ja mukavaa.”Tikkulan ponitallin verkkosivujen mukaan Boostii-etu on tarkoitettu vähintään kolmen kuukauden mittaiseen, viikoittain tapahtuvaan liikuntaharrastukseen. ”Lounais-Suomen alueella on muutamia kymmeniä liittoon kuuluvia seuroja, mutta ne ovat olleet pääsääntöisesti jäseniä jo pitkään. Meillä ei ole sen kummempaa tekemistä kyseisen ilmiön kanssa”, kommentoi Sari Siltala SRL:n toimistolta.SRL:n alaisia Boostii-tukea käyttäviä seuroja Turun kaupungin verkkosivujen mukaan ovat Friskalan Ratsastajat ry ja Turun Ratsastajat ry.Lisätietoa löytyy täältä.