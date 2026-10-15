Turussa yritysten rinnalle on syntynyt yhdistyksiä Boostii-mallin hyödyntämistä varten.
Turussa yritysten rinnalle on syntynyt yhdistyksiä Boostii-mallin hyödyntämistä varten.Kuva: Pixabay
Ratsastusuutiset

Boostii-ilmiö ei näy SRL:n alla

Lasten Boostii-harrastusetu on tarkoitettu vähintään kolmen kuukauden mittaiseen, viikoittain tapahtuvaan liikuntaharrastukseen.
Julkaistu
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SRL
Turku
Boostii-malli
Boostii
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