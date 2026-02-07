Bordeaux'n osakilpailu meni Cayadinan koulutuksen puolelle - seuraava luokka hypätään Helsingissä

Ratamestari Yann Royant oli rakentanut vaikean Bordeaux'n maailmancupin osakilpailuradan lauantaina. Ehkä jopa rahtusen liian vaikean, kun vain neljä ratsukkoa selvitti perusradan puhtaasti."Mutta hevoset näyttivät kuitenkin tyytyväisiltä, eivät siltä, että olisivat joutuneet liian koville", hän tuumaili FEI:n haastattelussa. Radan vaikeudesta todisti jo se, että Ranskan ykkönen Julien Epaillard otti ykköshevosellaan Donatello d'Augella perusradalla kaksi pudotusta. Neljän ja myös yhden virhepisteen suorituksia, sillä rata edellytti myös sujuvaa laukkaa ja lyhyitä teitä, nähtiin paljon. Puhtaita ratoja vähemmän. Sellaiset ratsastivat saksalaiset Tom Schewe ja Daniel Deusser, brasilialainen Yuri Mansour ja irlantilainen Jessica Burke. Burke herätti ihastusta pienenjämäkällä hevosellaan Good Star de Bary, jota oli luultu poniksi sen tullessa kisapaikalla ulos autosta. Hyvä hevonen ei katso kokoa eikä muotoa, mikä on jälleen todistettu.Neljän ratsukon uusinnassa Burke starttasi viimeisenä ja oli selle francais ruunallaan (Rock'n Roll Semilly - Oberon du Moulin) ainoa 0-0-ratsastaja. Aivan luokan loppupäässä startanneet Anna-Julia Kontio ja Cayadina aloittivat hyvin, mutta kapea pystyeste numero 7 putosi, sen jälkeen tuli vielä neljä virhettä, ei isoja pudotuksia, mutta tässä lajissa hipaisutkin lasketaan. Sija 28 ei aiheuta hurraa-huutoja, mutta Kontio on tapansa mukaan tyyni ja analyyttinen. "Jos hyvistä asioista aloitetaan, niin rytmi pysyi koko ajan samanlaisena hyvänä, mutta kolmoissarjalla kun otettiin kaikki kolme puomia alas, niin se kerrytti jo aika paljon virhepistesaldoa. Cayadina ei jostain syystä keskittynyt siinä ollenkaan", hän tuumaili.Kontio kertoi laskeneensa radan aikana mielessään kuinka paljon virheitä oli jo tullut ja pohtineensa hetken keskeyttääkö, mutta päätti sitten kuitenkin ratsastaa koulutusmielessä radan loppuun, koska tamma ei ollut millään lailla vaikeuksissa. Ratsukko teki edellispäivänä hyvän suorituksen 150-radalla. Tamma laukkasi hyvässä rytmissä ja terävänä. Virhepisteiden valossa suoritus ei näytä kummoiselta, mutta virheet johtuivat viime hetken kiellosta vesiesteelle ja siitä seuranneista yliaikasekunneista Kontion ottaessa esteelle varmuuden vuoksi pitkän uuden lähestymisen. Lauantaina vesimatto ei aiheuttanut ongelmia, eikä erikoisen värinen muurikaan.Kontio sanoo, että puhtaasti hyppääminen on asia, joka hevosenkin on opittava. Oppiminen tapahtuu toistojen avulla, rutiinin kertyessä. Siihen menee se aika mikä siihen menee. On luotettava omaan systeemiin ja pysyttävä siinä, on Kontion motto. Jay Jay van de Mottelhoeve hyppää sunnuntaiaamuna vielä 150-radan, jonka jälkeen Kontio hevosineen palaa kotiinsa Belgiaan. GP jää Cayadinalta väliin. Seuraava pysähdys Helsingissä! Tulokset täällä