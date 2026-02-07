Bordeaux'n osakilpailu meni Cayadinan koulutuksen puolelle - seuraava luokka hypätään Helsingissä
Kuva: Cecile Sablayrolle Jumping Bordeaux
Ratsastusuutiset

Ratsukko Kontio ja Cayadina harjoittelevat yhä viiden tähden esteitä. Bordeaux'ssa rata oli tavanomaista vaikeampi.
