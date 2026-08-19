Susanna Granroth ei ole ratsastanut Melodie de Parosia kauaa, mutta yhteispeli löytyi nopeasti. Ehkä koska hevosessa on jotakin tuttua. Kuva: Jenna Hänninen

Ratsastusuutiset Tämän vuoden Breeders-voittaja on simppeli ja kokematon Melodie de Paros 4400 euron Breeders-shekki meni FWB-estetamma Melodie de Parosille, Erika ja Jouko Isolaurin kasvattamalle Ustinovin tyttärelle.