Susanna Granroth ei ole ratsastanut Melodie de Parosia kauaa, mutta yhteispeli löytyi nopeasti. Ehkä koska hevosessa on jotakin tuttua.
Susanna Granroth ei ole ratsastanut Melodie de Parosia kauaa, mutta yhteispeli löytyi nopeasti. Ehkä koska hevosessa on jotakin tuttua. Kuva: Jenna Hänninen
Ratsastusuutiset

Tämän vuoden Breeders-voittaja on simppeli ja kokematon Melodie de Paros

4400 euron Breeders-shekki meni FWB-estetamma Melodie de Parosille, Erika ja Jouko Isolaurin kasvattamalle Ustinovin tyttärelle.
Julkaistu
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