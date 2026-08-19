Tämän vuoden Breeders-voittaja on simppeli ja kokematon Melodie de Paros

Ratsastuskeskus Ainossa hypättiin sunnuntaina Breeders prizen viimeinen kierros 125 sentin korkeudella. Voittajan ratsastaja Susanna Granroth kertoo Melodiesta, jonka emä Bellodie oli Maria Isolaurin kilparatsu takavuosina ja jonka isä Ustinov ei usein tule sukutauluissa vastaan."Mulle Ustinov on erityinen, koska Anatevka oli siitä", Granroth kertoo. "Suoraan isänä sitä näkee jotenkin aika harvoin."Hän ei pidä siskopuolia samanlaisina, mutta jotakin tuttua esimerkiksi laukassa kuitenkin on.Tamma on ollut hänellä vasta kuukauden. Sitä kilpailutti aiemmin Marika Rättö, mutta kun Rättö mursi lonkkansa keväällä Drammenissa, hän luovutti hevosen eteenpäin. Breedersistä ei silloin vielä puhuttu tosissaan, vaikka osallistuminen olikin maksettu. "Hevonen on kyllä hyvin simppeli, mutta onhan sillä tosi vähän kisakokemusta. Ja Marikan loukkaantumisen jälkeen kisataukoakin."Muutamat kisat kun oli tehty, alkoi olla ilmeistä, ettei Breeders mikään mahdoton ajatus ole. "Se nakutti niin hyvin niitä Racingejä, ja on muutenkin vähän sellainen hevonen, että laitat sille minkä tehtävän vaan eteen, se suorittaa."Etenkin, kun estekorkeutta on laskettu 125:een, mitä Granroth ei pidä hyvänä kehityksenä. "Pitäisihän sen 6-vuotiaan taso 130 tässä vaiheessa kautta olla."Toisaalta sitten Racing-finaalissa estekorkeus on noussut 130:een, vaikka se vielä viime vuonna oli 125. Tämä on Granrothin mielestä hieman outoa. Racing-finaaliin Power Parkiin ratsukko kuitenkin kahden viikon päästä on menossa. Tamma jää näillä näkymin ainakin toistaiseksi Granrothin ratsastukseen. Kakkoseksi ratsasti Sonja Mäkelä Hestend Oy:n omistamalla ja kasvattamalla Goldmemberillä (United Way - Cancara) ja kolmannelle tilalle Jasmin Engblom perheensä omistamalla ja WK Sporthorsesin kasvattamalla WK Marthalla (Canturano - Catoki). Breedersin tulokset täällä