Sanna Siltakorpi: "Puhelimet soi sen verran tiuhaan, että ostajan sai valita"

Kenttäratsastaja Sanna Siltakorpi joutuu asettamaan Brisbanen olympialaisten suhteen uuden tavoitteen myytyään 7-vuotiaaksi kääntyneen Buba d'Muesin (VDL Bubalu - Favori).Hevonen on myyty USA:an, maailmanrankinglistan numero 10:n, Boyd Martinin käyttöön. Martin on neljät olympialaiset käynyt huippuratsastaja, joka oli Pariisissa henkilökohtaisesti kymmenes. Hevonen myytiin Martinin hevosenomistajalle Tamara Pollardille, joka on yhdysvaltalainen öljy- ja kaasualan yrittäjä ja yritysjohtaja Dallasista, Teksasista. Siltakorpi kertoo, että nuorten hevosten viime lokakuisten Lion d'Angersin MM-kisojen kuudennen sijan jälkeen puhelin oli soinut taukoamatta. Hevonen teki koulutuloksen 32 pistettä ja siinä pysyttiin. Siltakorpi olisi voinut jakaa jonotusnumerot kokeilijoille, niin paljon oli tulokkaita, mutta kertoo päättäneensä antaa hevoselle palautumisjakson kisoista ennen "ostokokeilurumbaa". Kävi kuitenkin niin, että Martin oli ensimmäinen jonossa ja osti hevosen."Se oli talvea, joten mitään maastoesteitä ei päästy kokeilemaan, mutta Boyd vietti meillä pari päivää, meni tossa lähinnä sileetä ja havaitsi hevosen hyväksi. Ja hyvä se onkin", toteaa Siltakorpi ja jatkaa hieman vinosti naurahtaen: "Mun piti mennä sillä olympialaisiin. No, hevonen menee sinne varmasti, mutta omalla kohdalla on nyt epävarmempaa.""Siinä on kaikki mitä tarvitaan ihan vaikka olympiakultamitaliin."Siltakorpi arvelee, että todennäköinen olympiastartti on Brisbane, sillä olympiastartti vaatii hevoselta huikean rutiinin. Martinilla on tallissaan iso määrä vanhempia ja kokeneempia hevosia, joista valita se, jolla startata Los Angelesissa. Kysymykseen, miksi hevonen sitten myytiin, jos omat urheilusuunnitelmat ottivat siitä takapakkia, Siltakorpi miettii hetken ennen kuin vastaa: "No, sanotaanko näin, että kun me tehdään tätä ilman suuria rahoja, välillä on pakko myydä sellainen hevonen, minkä olisi halunnut pitää. Yksi ratkaiseva tekijä oli se, että sinä samana kesänä minulta katkesi kesken kauden pitkään jatkunut maajoukkuevalmentajan pesti SRL:ssä. Se ei ollut iso raha, mutta se oli varma raha. Kun se meni, kaikki tuntui siinä vaiheessa sen verran epävarmalta, että päätettiin myydä."Myyntihintaa Siltakorpi ei paljasta, mutta sanoo, että sai juuri sen, minkä pyysikin."Ei näistä kuitenkaan samoja hintoja lähimainkaan makseta kuin koulu- tai estehevosista", Siltakorpi täsmentää. Siltakorpi oli ostanut hevosen nuorena ja on tyytyväinen siihen, että näki hevosen kapasiteetin oikein. "Ja alkukoulutuskin kaiketi oli onnistunut. Se ilahduttaa!"Siltakorpi kertoo, että heillä on kaksi Buban siskoa kotona kasvamassa, ja toisella on varsakin allaan. "Toivotaan, että sieltä tulee uusia bubia." .Terhi Stegars, Noora Pentti, Markku Söderberg ja Pauliina Swindells uusina niminä luotsaamaan maajoukkueratsastusta.Sanna Siltakorpi ja urheiluun kasvanut Buba D'Mues kuudensiksi nuorten hevosten MM-kilpailuissa.Kenttäratsastajat saivat tahtonsa läpi MM-kisojen suhteen