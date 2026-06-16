Sanna Siltakorpi: "Puhelimet soi sen verran tiuhaan, että ostajan sai valita"
Ratsastusuutiset

Sanna Siltakorpi: "Puhelimet soi sen verran tiuhaan, että ostajan sai valita"

Kenttäratsastajapariskunta Sanna Siltakorpi ja Elmo Jankari luopuivat vaikean harkinnan jälkeen suurlupauksestaan Buba d'Muesista.
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