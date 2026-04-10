Cayadinaa rupeaa ratsastamaan Veera Salminen: "Hevonen pääsee loistamaan!"

Titta Tallbacka kertoo, että Cayadina meni Veera Salmiselle loppujen lopuksi siksi, että "sydän ei olisi toisenlaista vaihtoehtoa kestänyt.

Yksi kauppa oli lähellä toteutua, mutta niin ei tapahtunut. Tallbacka koki prosessin sen verran uuvuttavaksi, että päätti viheltää pelin poikki sillä lailla, että omistussuhde ei katkennut, mutta Salminen rupeaa ratsastamaan ja kilpailuttamaan sitä.

Tamma on ollut Salmisen luona Hollannissa jo muutamia viikkoja ja yhteistyö on alkanut hyvin.

"Hevonen on sopiva Veeran viimeiselle juniorivuodelle ja riittää varmasti siitä eteenkinpäin", Tallbacka tuumailee tyytyväisenä.

"Hevonen pääsee loistamaan Veeran kanssa!"

Tallbackan oli tärkeä saada kulut katkeamaan, sillä kilpailuttaminen kansainvälisellä tasolla on hyvin hintavaa ja Cayadina on ollut Juuli Kontiota ennen muillakin ratsastajilla, Vilma Hällströmillä ja Eoin McMahonilla ja Susanna Granrothilla