IV-tason CR-ohjaaja Deb Moynihan kertoo olevansa resurssi muita ohjaajia varten.
IV-tason CR-ohjaaja Deb Moynihan kertoo olevansa resurssi muita ohjaajia varten.Kuva: Ella Jauhiainen
Ratsastusuutiset

Deb Moynihan toi Suomeen Amerikan meininkiä: Centered Riding -päivityskurssilla hauskanpitoa ja trampoliineja

”CR on filosofia, jonka ytimessä on tasapainoinen ja läsnäoleva ihminen."
Julkaistu
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Centered riding
CR
Deb Moynihan
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