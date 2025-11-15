Christian Kukuk on viime päivinä ollut myrskyn silmässä.
Christian Kukuk on viime päivinä ollut myrskyn silmässä.Kuva: Outi Räisänen
Ratsastusuutiset

Christian Kukuk pyysi anteeksi ja selitti, miksi ratsasti pelkillä gramaaneilla

Olympiavoittaja kertoo ottaneensa opiksi ja haluaa nyt katsoa eteepäin.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi