Christian Kukuk pyysi anteeksi ja selitti, miksi ratsasti pelkillä gramaaneilla

Esteratsastuksen olympiavoittaja Christian Kukuk piti eilen Stuttgartin German Masters kilpailuissa tiedotustilaisuuden, jossa hän selvitti hänestä sosiaalisessa mediassa levinnyttä videota. Suurta kritiikkiä herättäneellä videolla Kukuk verryttelee Just Be Gentle -hevostaan pelkällä gramaanilla ilman normaaleja ohjia.Saksankielinen tiedotustilaisuus on julkaistu spring-reiter.de -sivuston YouTube-kanavalla. Siinä Kukuk kertoo selvittävänsä asian vasta nyt, sillä hän halusi ensin ymmärtää ja analysoida tilanteen.”Tarvitsin pari päivää aikaa ajatellakseni tätä kaikkea, sillä olin hyvin yllättynyt asioiden etenemisestä”, Kukuk kertoo.Hän jätti kuluneen viikon aikana tietoisesti vastaamatta medioiden kysymyksiin, ja päätti pitää Stuttgartissa yhteisen tiedotustilaisuuden, sillä tiesi kaikkien olevan kilpailuissa paikalla.”Henkilökohtaisesti viime päivät ovat olleet minulle vaikeita, mutta ei vain minulle vaan suurelle joukolle ihmisiä, jotka ovat lajissamme mukana. Haluan sanoa kaikille, että olen todella pahoillani, että olen saattanut ihmiset tällaiseen tilanteeseen.”Kukuk kertoo, että hän käyttää paljon aikaa hevostensa hyvinvoinnin miettimiseen ja se on aina ollut hänelle tärkeintä.”Vain jos hevoset voivat hyvin, minäkin voin hyvin.”Hän tuli nyt kameran ja median eteen, koska ei halua olla henkilö, joka ottaa vastaan vain juhlintaa kultamitalin saatuaan vaan haluaa myös kertoa näkökulmansa, kun asiat menevät pieleen.”Se kuuluu elämään, se pitää hyväksyä ja siitä tulee ottaa opiksi. Kuten olen sanonut, olen järkiperäinen ihminen, mutta silti minulla on myös mututuntuma. Aina kun mututuntuma vaikuttaa päätöksiin, tulee tehtyä vääriä päätöksiä. Näin kävi myös viime viikonloppuna.”Hän kertoo Just be Gentlen olevan energinen ja herkkä hevonen, jolla on paljon luonnetta.”Se oli Veronassa ensimmäisinä päivinä todella kiihtynyt ja minun piti miettiä, miten parhaalla tavalla pystyn ratsastamaan hevosta ja saan sen kommunikoimaan kanssani. Miten saan jännityksen pois, sillä tämän hevosen kanssa on aina kyse siitä. Valitettavasti videon 30 sekunnin aikana näkyy täysin päinvastaista. 30 sekunnin aikana ei näy, mitä muu 45 minuuttia kestänyt ratsastus oli ollut.”Siinä hetkessä hän oli järkensä sijaan kuunnellut mututuntumaansa, jonka mukaan hän koki gramaaneilla ratsastamisen parhaaksi keinoksi saada jännitys pois hevosesta.”Järkeni ei siinä tilanteessa sanonut sen olevan väärä valinta, mitä se oli. Ymmärrän sen ja olen siitä pahoillani. Minulle on tärkeää sanoa, että asia on analysoitu, mietitty ja ymmärrän, että tein virheen. Myönnän sen rehellisesti ja avoimesti, ja haluan nyt katsoa eteenpäin.”Kukukilta kysyttiin, miksi hän otti normaalit ohjat pois ja ratsasti pelkillä gramaaneilla. Hän kertoi, että kaksi ohjaa kädessä vaikuttaa hevoseen rajoittavasti.”Just Be Gentlen kanssa olen huomannut, että tuntuma on silloin liian epävakaa. Kun ohja on kiinni kuolainrenkaassa, yhteys suuhun ei ole ollut tasainen ja hevonen on tukeutunut vain gramaaniin. On tärkeää, että hevosen kanssa on jatkuva kommunikaatio. Että olen sen kanssa ja annan sille tuntuman, jotta jännitys saadaan pois. Päätin ottaa ohjat pois, jotta voin antaa sille paremman tuntuman.”Hän myöntää, että parempi tuntuma ei ole vielä nähtävissä 30 sekunnin videon aikana. 45 minuutin ratsastuksen lopussa oli nähtävissä, että hevonen rentoutui ja paine oli poissa. Tulevaisuudessa hänen täytyy miettiä uusi tapa ratsastaa hevostaan.”Nyt tulee miettiä uusi tapa päästä samaan lopputulokseen. Haastan itseäni joka päivä tällaisten kysymysten äärellä, ja teen tätä mielelläni myös tulevaisuudessa.”.Gramaanit ovat ratsastuksessa sallittu apuohja, Kukukin mukaan apuvälineitä tarvitaan ratsastuksessa. Niiden käytön tarpeellisuutta tulee kuitenkin miettiä ja tarkastella.”Pelkästään gramaanien käyttö ilman ohjia, aivan selvä ei. Se ei ole järkevää eikä tule olemaan tulevaisuudessakaan. Jos saamme tästä selkeän linjan, olemme päässeet jo askeleen eteenpäin.”Kysymykseen, että ilman tapahtunutta Kukuk ei olisi lopettanut pelkällä gramaanilla ratsastamista, hän vastaa näin:”Normaalissa elämässäkin asiat menevät näin. Tarvitaan jokin tapahtuma, joka saa huomiomme ja sen jälkeen opimme siitä. Kehitymme koko ajan.”Kukuk sanoo, että säännöt voitaisiin tehdä tiukemmiksi tai selvemmiksi, mutta pelkästään säännöt eivät ratsastuksessa toimi.”Työskentelemme elävän olennon kanssa, ja kaikki toimii siihen luotuun suhteen kautta. Se ei tapahdu pelkästään sääntöjen kautta vaan yhteistyön avulla. On kuitenkin vaarallista, jos kahden elävän olennon suhde pelkistetään 30 sekuntiin, jotta joku voidaan asettaa maalitauluksi. Joudun nyt elämään ja tulemaan toimeen tämän asian kanssa.”Tulevaisuudessa hän toivoo, että ihmiset ensin yrittäisivät ymmärtää ja analysoida tilannetta, ja tulla puhuttelemaan tai vaikka huomauttamaan virheestä. Hän kertoo kokeneensa viime päivinä paljon loukkaamista, halveksuntaa ja panettelua.”Jos voisimme kaikki oppia tästä tilanteesta, niin ehkä se olisi kokonaisuuden näkeminen. Yrittää ymmärtää koko tilanne eikä vain yksi lyhyt hetki. Ilman muuta se ei ollut oikein, mutta siihen kuului paljon muutakin kuin vain se hetki.”Kukuk kertoo, että hän on aina halunnut edustaa lajia julkisuudessa niin hyvin kuin mahdollista.”Olen pahoillani, että niiden 30 sekunnin aikana se ei tapahtunut. Tulen tekemään kaikkeni, että tällaista ei tulevaisuudessa enää tapahdu.”Moni oli sosiaalisessa mediassa kommentoinut videon yhteydessä, että jos Kukuk avoimesti näyttää tällaista ratsastusta, mitä tapahtuu suljettujen ovien takana. 