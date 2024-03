Cia Gundersby kertoo, että ERKKI-yhdistys pyrkii auttamaan erityisesti hallikisoja järjest. Kuva: Leena Alerini

Ratsastusuutiset

Cia Gundersby: "Jos joku haluaa hypätä Novassa 130–135 niin ilmoittautuu kisapaikalla"

Pre No Snow Horse Show muutettiin aluekilpailuksi, koska lähtijöitä ei ole paljoa, ja koska kätevämpi niin. Ajatus muutenkin on, että kisoja järjestetään nopealla joustavasti ja ratsastajien tarpeen mukaan. Siksi ulkokauden avaus on Solbackassa jo huhtikuussa.