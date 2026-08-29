Daniel Bachmann Andersen on pian KorK:in klinikassa Helsingissä

Tuore MM-joukkuemitalisti, tanskalainen kouluratsastuksen huippunimi Daniel Bachmann Andersen saapuu Helsingin Ruskeasuolle lauantaina 5.9.2026.

Bachmann Andersen kilpaili elokuussa Aachenin kouluratsastuksen MM-kilpailuissa Tanskan joukkueessa hevosellaan Flash Gordon 37 ja saavutti joukkuekilpailussa pronssimitalin.

Kolme viikkoa MM-kilpailujen jälkeen hän saapuu Suomeen pitämään kouluratsastusklinikan suomalaisille grand prix -ratsastajille ja heidän nuorille hevosilleen. Päivän aikana Bachmann Andersen avaa omaa koulutus- ja valmennusfilosofiaansa sekä työskentelee ratsukoiden kanssa eri vaiheissa matkalla kohti kansainvälistä tasoa.

Kouluratsastuksen kannatusyhdistys KorKin järjestämässä klinikassa ratsastavat muun muassa Suomen MM-joukkueessa Aachenissa kilpailleet Ville Vaurio ja Stella Hagelstam. Päivän aikana Daniel Bachmann Andersen nähdään myös itse ratsain.

36-vuotias Daniel Bachmann Andersen kuuluu kansainvälisen kouluratsastuksen kärkinimiin. Hän aloitti ratsastuksen 10-vuotiaana ja siirtyi pian tanskalaisen olympiaratsastaja Morten Thomsenin valmennukseen.

Uransa aikana Bachmann Andersen on työskennellyt ja kouluttanut hevosia muun muassa Saksassa sekä Andreas Helgstrandin tallilla ja Blue Hors -siittolassa. Vuonna 2020 hän perusti oman yrityksensä.

Bachmann Andersen on kilpaillut menestyksekkäästi maailmancupissa, EM- ja MM-kilpailuissa sekä olympialaisissa. Pariisin olympialaisissa 2024 hän kuului Tanskan hopeaa voittaneeseen kouluratsastusjoukkueeseen.

Hänen tunnetuimpia kansainvälisiä hevosiaan ovat Flash Gordon 37, Vayron, Blue Hors Zack ja Marshall Bell.

Kouluratsastuksen Kannatusyhdistys ry (KorK) tukee suomalaisen kouluratsastuksen kehitystä ja tuo Suomeen kansainvälistä huippuosaamista klinikoiden ja koulutustapahtumien kautta. Viime vuosina yhdistys on jakanut suomalaiselle kouluratsastukselle yli 100 000 euroa erilaisina tukina. KorKin toimintaa pyörittää kokonaan vapaaehtoisvoimin vajaan kymmenen hengen aktiivijoukko.

Lähde: KorK:in tiedote