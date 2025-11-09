Daniel Deusser vei Veronan maailmancupin, norjalainen nousi Länsi-Euroopan liigan johtoon

Esteratsastuksen maailmacupin kolmas osakilpailu hypättiin Veronassa. Voittoon ratsasti koko viikonlopun huippuiskussa ollut Saksan Daniel Deusser hevosella Otello de Guldenboom (Tobago Z - Caretino). Ratsukko voitti myös perjantain 155 cm luokan.Veronan massiiviselta radalta uusintaan selviytyi vain seitsemän ratsukkoa. Deusser lähti perusradalle toiseksi viimeisenä ja myönsi voittajahaastattelussa, että nähdessään muiden tekevän virheitä, hän alkoi epäilemään omaa suunnitelmaansa. Myös ennen uusintaa hän pohti pariakin väliä, mennäkö seitsemällä askeleella vai ei. "Luokka oli pitkä, meidän piti odottaa kauan. Silloin alkaa epäilemään ja käymään rataa läpi uudestaan ja uudestaan. Sitä ei saisi tehdä. Pitää tehdä suunnitelma, verrytellä hevonen ja seurata suunnitelmaa. Itse tuntee hevosensa parhaiten. Lopulta suunnitelmani oli hyvä ja hevonen hyppäsi todella hyvin", Deusser sanoi.Kisa oli Deusserille ensimmäinen maailmancupissa tällä kaudella. Kisan toiseksi ratsasti Sveitsin Alain Jufer hevosella Dante MM (Diarado - Luxius) ja kolmansia olivat Saksan Christian Kukuk ja Just Be Gentle (Tyson - Ticallux Verte).Maailmancupin Länsi-Euroopan liigan kärkeen nousi Norjan Johan-Sebastian Gulliksen, joka oli Veronassa sijalla 7.Tulokset täälläMaailmancupin pistetilanne.Sanna Backlund tuplavoittoon 140-luokassa, talven suunnitelmat vielä auki: "Haluaisin olla HIHSissä tänä keväänä"