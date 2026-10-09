Dopingrikkomus paljastui: valjakkoajurin MM-mitali vaakalaudalla

Yhdysvaltalainen valjakkoajuri ja Aachenin MM-kilpailujen pronssimitalisti Chester Weber on kärähtänyt dopingista, kertoo Horse Sport. 51-vuotias Weber on ollut FEI:n määräämässä väliaikaisessa kilpailukiellossa 29. syyskuuta lähtien. Syynä on luokan S1 kielletyksi luokitellun aineen positiivinen testitulos toukokuun maailmancupin karsintakilpailussa, Windsorissa Isossa-Britanniassa.

Maailman antidopingtoimisto WADA luokittelee S1-luokan aineiksi anaboliset aineet, joihin kuuluvat sekä steroidit että muut kuin steroidipohjaiset lääkkeet. Nämä aineet ovat kiellettyjä kaikkina aikoina, sekä kilpailujen aikana että niiden ulkopuolella.

Kansainvälinen testauslaitos ITA (International Testing Agency) vastaa FEI:n puolesta ihmisurheilijoiden dopingrikkomusten käsittelystä.

”Asian käsittely on parhaillaan kesken, emmekä voi tässä vaiheessa arvioida, milloin lopullinen päätös saadaan. Urheilijalla on oikeus pyytää B-näytteen analysointia ja antaa selvityksensä tulosten käsittelyprosessin aikana", ITA:n tiedottaja Marta Nawrocka kommentoi.

Kilpailukielto on väliaikainen. Urheilijan saavuttamiin tuloksiin, kuten MM-mitaliin kohdistuvat seuraukset voidaan vahvistaa vasta, kun käsittely on saatu päätökseen. FEI on tiedottanut asiasta näin:

”Tässä vaiheessa on liian aikaista arvioida, miten vuoden 2026 valjakkoajon MM-kilpailuissa saavutettuja tuloksia tai maailmancupin karsintakilpailujen tuloksia käsitellään, jos urheilija on osallistunut niihin Windsorin kilpailun jälkeen.”