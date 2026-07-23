Kristian Krusenstierna muistetaan monista HIHS-starteistaan.
Kristian Krusenstierna muistetaan monista HIHS-starteistaan.Kuva: Totofoto
Ratsastusuutiset

Uusi iso koulukisa Göteborgissa ensi keväänä – suomalaisillekin tuttu nimi takana

Ruotsissa uskotaan ja panostetaan kouluratsastukseen.
Julkaistu
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