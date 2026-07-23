Uusi iso koulukisa Göteborgissa ensi keväänä – suomalaisillekin tuttu nimi takana

Ruotsissa kouluratsastus on ollut jo vuosia korkealla tasolla. Ruotsalainen DressagePower -yritys julkaisi tällä viikolla tiedotteen, jossa se kertoi järjestävänsä suuret kansainväliset kouluratsastuskilpailut Åby Arenalla Göteborgin lähellä toukokuussa 2027.DressagePower on perustettu 2016 ja se on järjestänyt kansallisia kilpailuja ja muita tapahtumia siitä lähtien. Nyt on vuorossa hyppy kansainväliselle tasolle.”Uskomme vahvasti kouluratsastuksen tulevaisuuteen ja haluamme olla sitä kehittämässä, kertoo toinen kilpailun järjestäjistä, Peter Härnstam ja jatkaa: ”Tavoitteenamme on rakentaa Ruotsin johtava laadukas kouluratsastustapahtuma.”Järjestäjäkaksikko kertoo vielä, että paitsi että kilpailuun halutaan ennen kaikkea kansainvälisen kouluratsastuksen huippunimiä, tarkoitus on tarjota mahdollisuus kisata hienoissa puitteissa kaikille kouluratsastajille, poniratsastajista lähtien. Tapahtuma tulee tarjoamaan niin ratsastajille, hevosenomistajille kuin yleisölle myös mahdollisuuden tavata ja verkostoitua hyvän ruuan ja juomien ääressä, kerrotaan tiedotteessa.Tiedetään, että moni huippuratsastaja valitsee kilpailunsa osittain myös palkintorahojen perusteella. Peter Härnstam, millainen teidän palkintotasonne tulee olemaan?”Vielä on tietysti aikaista sanoa tarkkaan, mutta pyrimme vähintään samalla tasolle kuin mitä CDI3* -kilpailuissa Keski-Euroopassa ratsastajille on tarjolla. Uskon, että pystymme houkuttelemaan Ruotsiin kouluratsastuksen huippuja.” Keitä ovat miehet DressagePowee -yrityksen takana?Toinen DressagePowerin perustajista on ehkä monille suomalaisille tuttu Kristian von Krusenstierna, joka aikoinaan kilpaili HIHS:issä useana vuonna, muun muassa Wilsonilla.Hän on erittäin menestynyt kouluratsastaja, joka kilpaili EM-tasolla jo poni-ikäisenä, ja on siitä lähtien kilpaillut menestyksellisesti MM- ja maailmancup -tasolle asti. Krusenstierna kuului Kyra Kyrklundin alkuperäiseen Knytkalaset -valmennusryhmään, ja hän on myös työskennellyt Kyrklundilla Englannissa, Jan Brinkillä Ruotsissa ja Edward Galilla Hollannissa. Hänen kansainvälisistä GP-hevosistaan mainittakoon Biggles, Languedoc ja Wilson. Krusenstierna on valittu Ruotsissa myös Vuoden valmentajaksi, ja moni hänen oppilaistaan kilpailee tällä hetkellä menestyksellisesti korkealla tasolla.Toinen Dressage Power yrityksen perustajista Peter Härnstam, on samoin kansainvälisen GP-tason ratsastaja. Hän on toiminut pitkään myös valmentajana ja toimii myös Ruotsin ratsastajainliiton alaisena valmentajien kouluttajana. Härnstam on myös erittäin kokenut pitkän linjan kilpailujärjestäjä ja hän toimii myös konsulttina ja asiantuntijana hevoskaupoissa.