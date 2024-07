Dujardinin kuva synkkenee - videolla näkyy 24 juoksutuspiiskan iskua

Uutinen Charlotte Dujardinista on tänään ollut The Guardianin luetuin. Britti kouluratsastaja-valmentajan kohuttu valmennusvideo on nyt julkaistu useissa medioissa ja se löytyy myös Youtubesta.

Videolla näkyy, että valmennettavan hevosen liikkuminen ei tyydytä Dujardinia, joka läiskii juoksutuspiiskalla hevosen suuntaan, sen jaloille, sen taakse maahan ja maneesin laitamiin. Kyseinen, maneesin laitamilta kuvattu video on johtanut siihen, että Dujardin on hyllytetty FEI:n toiminnasta, eikä voi osallistua Pariisin olympialaisiin. Videota tutkitaan parhaillaan. Sen on sanottu olevan 4 vuoden takaa, mutta sen julkaisja väittää videon olevan 2,5 vuotta sitten otettu.

Hollantilainen juristi, koulutuomari ja valmentaja, hollantilaiseen hevoslehti De Hoefslagiin kirjoittava Stephan Wensing edustaa 19-vuotiasta henkilöä, joka jätti FEI:lle virallisen valituksen Dujardinin toiminnasta.

“Hän sanoi ratsastajalle, että sinun hevosesi on nostettava jalkojaan enemmän laukassa. Hän otti pitkän piiskan ja löi hevosta yli 24 kertaa minuutissa."

“Tuohon aikaan asiakkaani ajatteli, että tämän täytyy olla normaalia. Hän on olympiavoittaja. Kuka minä olen epäilemään? Kun asiakkaani kyseli muilta ja häntä varoitettiin puhumasta asiasta", juristi kertoo The Guardianille.

“Viime viikonloppuna hän vihdoin päätti antaa minun laatia valituksen. FEI otti sen heti hyvin vakavasti."

BBC:lle Wensing oli kertonut, että ajoituksen ei ole tarkoitus aiheuttaa mahdollisimman suurta vahinkoa brittijoukkueelle, vaan päinvastoin jättää aikaa joukkueelle organisoitua uudelleen. Hänen asiakkaansa ei kuitenkaan halunnut, että Dujardin voittaisi mitalin. Hänen motiivinsa on "pelastaa kouluratsastus" ja hiljattain tapahtunut Cassoe-Kruthin poisjäänti Tanskan joukkueesta toimi pontimena sille, että on reagoitava nyt.

Dujardin on ilmoittanut, ettei kommentoi asiaa prosessin ollessa kesken.

The Guardian kertoo saaneensa luotettavalta taholta tietää, että episodi on maksanut Dujardinille damehoodin, arvonimen, joka myönnetään naisille Yhdistyneessä kuningaskunnassa tunnustuksena merkittävistä saavutuksista tai palveluksista. Se vastaa miehille myönnettävää ritarin arvonimeä, "Knighthood". Damehoodin saaneesta naisesta käytetään usein titteliä "Dame" hänen etunimensä edessä.

Pitkäaikaiset sponsorit ilmoittavat sosiaalisessa mediassa yksi toisensa jälkeen päättävänsä yhteistyön ratsastajan kanssa.

Myös UK Sport on keskeyttänyt Dujardinin rahoittamisen julkisista arpajaisrahoista.

"Edellytämme kaikilta olympia- ja paralympiaurheilijoilta moitteettomuutta mitä tulee käytökseen, eettisyyteen ja suoraselkäisyyteen. Olemme hämmentyneitä niistä vakavista huolenaiheista, joita viimeisen 24 tunnin aikana on noussut tietoisuuteemme koskien hevosten hyvinvointia ja Charlotte Dujardinia", UK Sportin tiedotteessa todettiin.

Dujardin ei myöskään ole enää hevossuojelujärjestö Brooken lähettiläs.

"Meidän arvomme liittyy hyvyyteen ja myötätuntoon hevosia kohtaan ja kun näemme päinvastaista joltakulta noin korkea profiilin henkilöltä, se tuottaa äärimmäisen pettymyksen", järjestöstä todetaan.

Maailmanlaajuinen eläinsuojelujärjestö PETA käytti tilaisuutta hyväkseen tuodakseen esiin oman viestinsä: "Viestin Kansainväliselle olympiakomitealle pitäisi olla jo selvä: Poistakaa ratsastuslajit olympialaisista. Jälleen olympiaratsastaja jäi kiinni hevosen huonosta kohtelusta pakottaessaan sitä käyttäytymään täysin luonnottomalla tavalla, vain oman kunniansa vuoksi. Hevoset eivät ole mukana vapaaehtoisesti, ne vain alistuvat väkivaltaan ja pakottamiseen. Olympialaisten on aika astua uuteen aikaan."

The Telegraphin julkaisema video on nähtävissä youtubessa