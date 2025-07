Eevi-Pirre Rautiainen kisaa kesän Suomessa: "Toivon lähtökohtaisesti lämpimämpiä kelejä, vaikka Espanjan hellettä lähdettiinkin karkuun"

”Tultiin juhannukseksi Suomeen. Ei olla vielä varmoja, milloin palataan Espanjaan, mutta syksyyn saakka ollaan. Oli sen verran pitkä matka tänne. Täytyy antaa ajan kullata muistoja ennen kuin jaksetaan lähteä takaisinpäin”, Eevi-Pirre Rautiainen aloittaa.

Etelän lämpöön tottunut ratsastaja on käyttänyt pipoa miltei koko Suomessa vierailuaikansa. Rautiainen starttasi kahden kuukauden kisatauon jälkeen kotikonnuillaan OperaGames -estekilpailuissa Joker Gris Z -ruunallaan (Jaloubet de Loupe - Latus II). Alkuvuodesta ratsukko kiersi Sunshine Touria ja Espanjan kansallisia luokkia. Normaalisti he lomailevat kesän, mutta nyt Rautiaisen tarkoituksena on kilpailla kesäkausi Suomessa.

”Me tehdään läpi vuoden niin paljon, että välillä on pakko pitää pidempää paussia. Nyt suunnitelmana on päästä hyppäämään SM-kisoissa. En tiedä lähdetäänkö lisäksi Riikaan. Vielä on vähän kalenteri auki”, hän kertoo.