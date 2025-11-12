Elisabet Ehnrooth Daytona
Elisabet Ehnrooth DaytonaKuva: Anu Leppänen
Ratsastusuutiset

EHV-1 -tartunnan saanutta Daytonaa hoidetaan Viikin Hevossairaalassa

Ruskeasuon alueen tallit asetettiin viime viikolla karanteeniin EHV-tartuntaepäilyn takia. Myöhemmin varmistui, että kyseessä oli EHV-1.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi