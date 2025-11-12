EHV-1 -tartunnan saanutta Daytonaa hoidetaan Viikin Hevossairaalassa

Tartunnan saanut hevonen Elisabet Ehrnroothin GP-ratsu Daytona (Dante Weltino – Samarant). Tavoitimme Ehrnroothin Viikin Hevossairaalasta, kun hän oli juuri katsomassa vaikean EHV-1 viruksen saanutta Daytonaa. Mikä on hevosen tilanne tänään?”No uskallanko sanoa, pientä edistymistä hänen tilassaan. Hän on syönyt vähän, kakannut, hän seisoo vähän aikaa itse, on ottanut pienen askeleen. Hän on vahva hevonen, vasta 12-vuotias, elän toivossa.”Ehrnrooth ihmettelee yhä, miten tämä outo ja todella vaarallinen sairaus tuli Daytonalle.”Se on vaan niin kummallista, mikään muu hevonen Ruskeasuolla ei ole sairastunut. On sanottu, että virus voi piillä hevosen elimistössä, ja jokin asia sitten triggeröi sen esiin. Daytonahan on minun unelmahevoseni, hän osaa kaiken. Jos hän toipuu, on tietenkin edessä pitkä matka ja palaako hän entiselleen, sitä ei kukaan voi tietää.”Miten itse olet voinut?”No onhan tämä ollut aikamoinen henkinen vuoristorata. Tämä on ihan kamala tauti”, Ehrnrooth toteaa..Ruskeasuon tallit karanteenissa herpesvirusepäilyn takia.Ruskeasuolla on varmistettu ainakin yksi EHV-1 positiivinen hevonen