EHV-testiä ei vaadita kaikilta – Valtteri Gundersby: "Horse Show’n päiväkävijöille riittää, että he mittaavat hevosestaan kuumeen aamuin ja illoin"

Toimitusjohtaja Valtteri Gundersbyn Horse Show -kiireet saivat yhden kierroksen lisää, kun tapahtuman alkuun on tänään torstaina tasan viikko ja Etelä-Suomessa on alkanut ilmetä hevosten EHV-1-tartuntoja.

Kysymys kuuluu, miten estää taudin leviäminen kilpailuissa ja varmistaa, että kaikki Messukeskukseen tulevat hevoset ovat terveitä.

”Meillä oli eilen illalla pitkä palaveri FEI:n eläinlääkäriosaston edustajien kanssa, ja esittelimme heille toimintasuunnitelmamme asian suhteen. He olivat siihen tyytyväisiä”, Gundersby kertoo.

Kaikista Messukeskuksessa majoittuvista hevosista, mutta myös ainoastaan niistä, tulee ottaa EHV-1-testi. Testin voi ottaa kuka tahansa eläinlääkäri, mutta kaikki testit on tutkittava joko Ruokaviraston laboratoriossa, jonne ne täytyy toimittaa viimeistään maanantaina, tai kilpailijaohjeessa mainitussa saksalaisessa laboratoriossa.

Kotimaisilta päiväkävijöiltä testiä ei vaadita.

"Meillä on käsihevosalue ulkona, päiväkävijät siirtyvät sieltä suoraan verkkaan, sieltä radalle ja sieltä ulos.”

”Testivaatimus koskee vain Messukeskuksessa majoittuvia. Päiväkävijöille riittää, että he mittaavat hevosestaan kuumeen aamuin ja illoin viiden päivän ajan ennen Messukeskukseen tuloa, ja pitävät siitä kirjaa. Tiedot pitää pystyä esittämään kysyttäessä, ja teemme varmasti myös satunnaisia pistokokeita. Onneksi luvassa on lämpimämpää säätä."

Ovatko ratsastajat peruuttaneet tuloaan EHV-1-uutisen kuultuaan?

”Ainakaan vielä ei ole tullut peruutuksia, toivottavasti ei tulekaan. Meillä on selkeä, FEI:n hyväksymä toimintasuunnitelma, jonka mukaan edetään. Nämä ovat vain asioita, jotka pitää ratkaista.”

Onko sinulla omakohtaista kokemusta tästä taudista?

”Meillä ei onneksi ole koskaan ollut herpesvirusta tallissa, mutta omia kisahevosiani lukuunottamatta meidän ratsastuskouluhevoset eivät niin paljoa liikukaan missään.”