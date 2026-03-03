EHV:n jälkimainingeissa: "Kuin koko identiteetti olisi hajonnut"

Peppina Wuorimaan hevonen asuu Tuomarinkylän Kilpatallilla. Hän kuuluu niihin onnellisiin joiden hevonen ei ole sairastunut tallilla raivoavaan EHV-1 virukseen, mutta hän on seurannut tapahtumia aivan keskipisteessä. Miten kaikki alkoi?”Hevoselle, joka oli edellisenä päivänä kunnossa ja ratsastuksessa, nousi 40 asteen kuume ja se menehtyi hirveän nopeasti. Ja parin päivän sisällä siitä, kun ensimmäiselle nousi kuume, oli jo monta hevosta kuollut. Osa ehdittiin viedä Viikkiin, osa kuoli jo tallissa.”Wuorimaa kertoo, että Viikin henkilökuntakin oli luonnehtinut tilannetta sanomalla ”tämä on helvetti”. "Koskaan aiemmin ei missään Suomessa ole ollut näin vaikeaa tilannetta. Syytä siihen, miksi tämä tilanne muuttui näin ”helvetilliseksi”, ei tiedetä."”Kaikki kuolleet hevoset ovat olleet tammoja”, kertoo Wuorimaa ja jatkaa toteamalla, että ulkopuolisten on vaikea edes kuvitella, minkälaista tallilla on ollut "kun pihalla pressun alla on jonkun tallikaverin hevosen raato"."Ne hevosenomistajat, joiden hevoset ovat kuolleet, eivät ole sen jälkeen oikeastaan käyneet tallilla. Joku heistä sanoi, että tuntuu kuin koko identiteetti olisi hajonnut. Kun olet ollut niin vahvasti hevosenomistaja, viettänyt suuren osan vapaa-ajastasi tallilla ja sitten kaikki loppuu parissa päivässä...”Wuorimaa kertoo, että talliin oli tullut viimeisen vuoden aikana monta ensimmäisen hevosen omistajaa, ja he ovat täysin epäuskoisia että näin voi ylipäätään edes tapahtua. Kaupungin mielenterveystoiminton kautta on saatu ammattilaisen keskusteluapua niille, jotka ovat sitä halunneet.Viikin toimintaa Wuorimaa kehuu, siellä on tehty kaikki mahdollinen mitä tehtävissä on, heillekin kokonaan uudessa tilanteessa. Tällä hetkellä tallissa on 15 oireetonta hevosta, yhdellä oli tiistaina kuumeilua. Muutama sairas vielä Viikissä.Miten olet itse jaksanut?”No joka ainut aamu kun herää niin pelottaa, ja sitten kun ajaa tallille, että mikä siellä odottaa. Tällä hetkellä kukaan muu, kuin minä ei koske hevoseeni. Huolellisuutta ja tarkkuutta ja hygieniaa, mahdollista eristystä, ei voi liikaa korostaa. Minä ruokin, tarhaan ja hoidan kaikin tavoin hevoseni itse, ei kukaan muu. Toki ymmärrän, että kaikilla ei ole tähän mahdollisuutta”, päättää Wuorimaa.Virus on saatu rajattua Tuomarinkylässä vain yhdelle tallille. Tällä hetkellä hevossairaalassa on vielä joitakin hevosia. Kokonaiskuolleiden määrä pysähtyy mahdollisesti aiemmin uutisoituihin 7:ään.