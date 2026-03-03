Tuomarinkartanon Kilpatallissa yritetään toipua järkytyksestä.
Tuomarinkartanon Kilpatallissa yritetään toipua järkytyksestä. Kuva: Leena Alerini
EHV:n jälkimainingeissa: "Kuin koko identiteetti olisi hajonnut"

Helsingin kaupungin mielenterveystoimiston kautta on saatu apua EHV-viruksen järkyttämille hevosenomistajille.
Julkaistu
