"Ei onneksi maindannut", totesi hevosesta pikkukierrosluokan voittaja Anna von Wendt

69,1 prosenttia oli intermediaire 1 -luokan voittotulos. Ja se meni Anna von Wendtille ja Lord Byronille (Londontime - Royal Classic) .Elisabet Ehrnrooth oli Heslegård's Fürst Louisilla toinen 67 prosentilla."Näyttää hyvältä. Tämä oli tosin vähän helpompi luokka meille, mutta eihän tällaisissa puitteissa yleensä pääse ratsastamaan", tyytyväinen von Wendt kertoi. Tahtia ei haitannut yksi virhe ohjelmassa."Isompi sellainen. Tahtirikko ennen piruetteja."Hän oli tyytyväinen siitä, että hevonen "ei maindannut". Eli ei ollut moksiskaan Messukeskuksen ympäristöstä, jonka muutama muu luokassa startannut koki hieman pelottavaksi. Ohjelma Lord Byronin kanssa jatkuu illan klinikassa Daniel Bachmann Andersinin kanssa. "Nyt opetellaan. Mutta viikonloppuna voi nauttia sitten kisoista", hän nauroi. Hän esittelee Messukeskuksessa myös uuden eläinlajin, "fionasauruksen", kuten hän 8-vuotiasta tamma Fionaa (Foundation - BH Hotline) kutsuu. "Joo, heh. Se on vielä vähän isompi kuin toi Ettanin hevonen. Yli 180-senttinen. Ja mä olen 166. Se on mulle vähän iso, mutta sillä ratsastetaan, mitä on!"1.4. kouluohjelmiin tulee eteen-alas, tai myötäys pitkälle ohjalle, kuten se on ohjelmaan kirjattu. Onnistuuko se?"Joo, onnistuu. Se on hyvä lisä mun mielestä!". Elisabet Ehrnrooth kertoi ohjelmastaan, että siinä oli pikku rikkeitä, mutta muuten kaikki meni hyvin."Tämä tuo hevosille paljon kokemusta näistä vähän jännittävistä areenoista", hän iloitsi. "Ja pohja on superhyvä!"Louis esiintyy Messukeskuksessa myöhemminkin, sillä se on myös Bachmann Andersenin klinikkahevonen perjantaina. Bachmann tuntee hevosen hyvin, sillä Ehrnrooth on ostanut sen häneltä.EHV-uutisointi saa kysymään miten voi Ehrnroothin herpesvirusta sairastanut Daytona."Se taistelee edelleen. Toivottavasti se voi päivä päivältä paremmin", Ehrnrooth kertoo, mutta sanoo, että taistelua virusta vastaan ei ole vielä voitettu. "Puolen vuoden päästä nähdään mikä on lopullinen tilanne.""Se makasi kuitenkin kolme päivää, mikä on huono asia. Tähän tautiin on niin moni kuollut. On uskomatonta, että se ylipäätään nousi enää ylös."Tamma jouduttiin kuljettamaan hevossairaalaan palokunnan avustamana, pressulla hevosrekkaan vetäen, jossa se matkusti makuulla. Tulokset täällä