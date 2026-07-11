Kuvassa vasemmalta oikealle Anniina Kolu, Venla Lahtinen, Sohvi Rouvali ja Ulrika Salminen.
Kuvassa vasemmalta oikealle Anniina Kolu, Venla Lahtinen, Sohvi Rouvali ja Ulrika Salminen.Kuva: Petra Kerschbaum
Ratsastusuutiset

Ei suomalaisia ratsukoita nuorten kouluratsastuksen EM-finaaliin

Suomalaisista parhaan tuloksen teki Venla Lahtinen.
Julkaistu
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