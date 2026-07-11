Ei suomalaisia ratsukoita nuorten kouluratsastuksen EM-finaaliin

Tällä kertaa suomalaisia ratsukoita ei nähdä nuorten kouluratsastajien EM-finaalissa. Henkilökohtaisen kilpailun luokat käytiin perjantaina ja lauantaina, eivätkä ratsukoiden tulokset yltäneet 18:n parhaan joukkoon. Finaali eli vapaa ohjelma kilpaillaan sunnuntaina helteisessä Unkarin Pilisjászfalussa. .Henkilökohtaisen kilpailun tulokset perjantai–lauantai1. Lara van Nek ja Jatilinda 74,264 prosenttia (Hollanti)2. Julie Sofie Schmitz-Heinen ja Attractive 73,177 prosenttia (Saksa)3. Michella Skovsager ja Zimillione Pt2 72,941prosenttia (Tanska)25. Venla Lahtinen ja Tempelhüter (Totilas - Fürst Grandios) 67,029 prosenttia28. Anniina Kolu ja Ghana (Harmony's Rousseau – Ips Krack C) 66,853 prosenttia47. Ulrika Salminen ja Gilmore MC (Zizi Top - Zeoliet) 64,647 prosenttia61. Sohvi Rouvali ja Fabian (Fuerstenball Old) 57,765 prosenttia.”Venla ja Anniina ratsastivat aivan upeasti. Se oli tosi iloinen asia, kun kaksi ratsastaja pääsi tekemään noin hyvää tulosta. Ei ollut kaukana Anniinallakaan, että olisi päässyt finaaliin", joukkueenjohtaja Tanja Takkula kertoo.Lauantaina tuulenpuuskat ja telttojen kahina aiheuttivat hevosissa jännitystä."Venlan rata perjantaina oli kaunis ja harmoninen, taitavasti esitetty. Yleisesti tänään hevosilla oli paljon jännitystä. Anniina ei päässyt näyttämään parasta rentoutta ja Ulrikalla tuli pari pientä virhettä. Sohvi paransi ekasta päivästä.”Nuorten EM-kilpailut olivat tämän kauden päätavoite. Nyt ratsastajat ovat pakkaamassa ja valmistautumassa kotimatkaan.”Seuraavaksi ratsastajat kääntävät katseensa seuraavia tavoitteita kohti henkilökohtaisten valmentajien kanssa", Takkula päättää..Katso luokan tulokset täältä. .Tätä juttua päivitetään. .Nuorten EM-kisat käynnistyivät – Anniina Kolu paras suomalainen